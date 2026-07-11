Cât a ajuns să valoreze lotul FCSB-ului, după sezonul de coșmar? Lovitură pentru Gigi Becali

Pentru FCSB, sezonul 2025/2026 a fost unul de coșmar. Fosta campioană a României s-a clasat pe primul loc în play-out și a obținut, cu emoții, calificarea în preliminariile Conference League. Gigi Becali a primit însă și o altă lovitură: valoarea lotului său a scăzut considerabil.
În această perioadă de mercato, FCSB s-a despărțit de 10 jucători. Darius Olaru, Alex Pantea, Lukas Zima, Ionuț Cercel, Daniel Graovac, Alex Maxim, Baba Alhassan, Mamadou Thiam, David Kiki și Vlad Chiricheș au părăsit formația roș-albastră.
Lotul FCSB-ului a ajuns să valoreze 24.480.000 milioane de euro
La capitolul veniri, FCSB l-a prezentat oficial doar pe Ronny Labonne, până în momentul de față.
După mutările din perioada de transferi, lotul FCSB-ului a ajuns să valoreze 24,480,000 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Este o scădere cu 21,8% față de luna iunie, atunci când lotul roș-albaștrilor era cotat la 31,3 milioane de euro.
În momentul de față, Universitatea Craiova este cel mai valoros club din România. La suma de 38,8 milioane de euro este cotat lotul oltenilor patronați de Mihai Rotaru. Pe poziția a 2-a se află Rapid, cu o cotă de piață de 29,5 milioane de euro, în timp ce podiumul este completat de FCSB.
Daniel Bîrligea a spus totul despre sezonul de coşmar al FCSB-ului: “Lumea îţi e alături doar când îţi merge bine”
Daniel Bîrligea (26 de ani) a vorbit deschis despre sezonul trecut, pe care l-a descris ca fiind “de excepţie, dar în sens negativ”. FCSB a reuşit să salveze sezonul prin calificarea în preliminariile Conference League, după ce ratase în premieră play-off-ul.
„Vorbeam zi de zi, la antrenamente şi acasă, despre ce se întâmplă, cum se întâmplă şi de ce se întâmplă. Au fost momente în care ne uitam unii la alţii şi ne întrebam ce putem face. Nu ştiam. Nu ne ieşea nimic. La matematică, 2+2 fac 4, la noi 2+2 dădea zero… Nimic.
Am căutat soluţii, am schimbat multe: antrenamente, tactică, jucători… Nu ştiu, a fost un an de excepţie, dar în sens negativ. Sper să nu se mai întâmple, pentru că nu e uşor. Cu siguranţă nu e uşor să treci prin asemenea momente.
Poate că nu tot anul a fost atât de rău, dar au existat perioade prin care e greu să treci, atât ca jucător, cât şi în viaţa personală, inclusiv în relaţia cu familia şi prietenii. Pentru că, uneori, nici prietenii nu-ţi mai sunt aproape.
Ca fotbalist, nu trebuie să te mulţumeşti niciodată cu ceea ce ai avut, pentru că poţi pierde foarte repede totul. Trebuie să munceşti mereu pentru ceea ce îţi doreşti să ai în viitor. Munca de astăzi îţi aduce rezultatele de mâine.
Din ce am învăţat eu ca om în sezonul trecut, pot spune că eşti puternic, dar eşti şi mai puternic atunci când crezi în tine şi nu aştepţi ca alţii să creadă în tine. Asta e doar o parte. Lumea îţi este alături când îţi merge bine, dar când îţi este mai greu te uiţi în jur şi nu prea… nu mai vezi aceleaşi persoane”, a declarat Daniel Bîrligea.
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