Cât a ajuns să valoreze lotul FCSB-ului, după sezonul de coșmar? Lovitură pentru Gigi Becali

În momentul de față, Universitatea Craiova este cel mai valoros club din România. La suma de 38,8 milioane de euro este cotat lotul oltenilor patronați de Mihai Rotaru. Pe poziția a 2-a se află Rapid, cu o cotă de piață de 29,5 milioane de euro, în timp ce podiumul este completat de FCSB.

După mutările din perioada de transferi, lotul FCSB-ului a ajuns să valoreze 24,480,000 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Este o scădere cu 21,8% față de luna iunie, atunci când lotul roș-albaștrilor era cotat la 31,3 milioane de euro.

Pentru FCSB, sezonul 2025/2026 a fost unul de coșmar. Fosta campioană a României s-a clasat pe primul loc în play-out și a obținut, cu emoții, calificarea în preliminariile Conference League. Gigi Becali a primit însă și o altă lovitură: valoarea lotului său a scăzut considerabil.

Daniel Bîrligea a spus totul despre sezonul de coşmar al FCSB-ului: “Lumea îţi e alături doar când îţi merge bine”

Daniel Bîrligea (26 de ani) a vorbit deschis despre sezonul trecut, pe care l-a descris ca fiind “de excepţie, dar în sens negativ”. FCSB a reuşit să salveze sezonul prin calificarea în preliminariile Conference League, după ce ratase în premieră play-off-ul.

„Vorbeam zi de zi, la antrenamente şi acasă, despre ce se întâmplă, cum se întâmplă şi de ce se întâmplă. Au fost momente în care ne uitam unii la alţii şi ne întrebam ce putem face. Nu ştiam. Nu ne ieşea nimic. La matematică, 2+2 fac 4, la noi 2+2 dădea zero… Nimic.

Am căutat soluţii, am schimbat multe: antrenamente, tactică, jucători… Nu ştiu, a fost un an de excepţie, dar în sens negativ. Sper să nu se mai întâmple, pentru că nu e uşor. Cu siguranţă nu e uşor să treci prin asemenea momente.