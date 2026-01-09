Jurnal Antena Sport | Finalul a fost al turcilor - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Finalul a fost al turcilor

FCSB a condusc cu Beșiktaș, dar a pierdut singurul amical al iernii. Dawa a revenit după un an de absenţă.

Jurnal Antena Sport | Finalul a fost al turcilor

Darius Olaru, revedere în halat cu Constantin Budescu! Imagini fabuloase după FCSB - Beşiktaş 1-2

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie

Jurnal Antena Sport | Iulia Istrate e pregătită pentru marea luptă de la Survivor

Jurnal Antena Sport | Lisav Eissat, sfătuit de părinţii lui să semneze cu Dinamo

20:49
Oţelul Galaţi transferă un fotbalist trecut pe la Sivasspor
20:21
După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
20:03
Gigi Becali a anunţat clubul din Liga 1 la care se duce Stanciu: “Eu aşa cred”
20:02
Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la transferul lui Ștefan Târnovanu: „5 milioane de euro”
19:44
Dan Șucu și comunicatul dat după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în partida cu AC Milan
19:35
Transfer la Csikszereda. Au luat un fundaş cu experienţă în Liga 1
