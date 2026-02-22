Întrebat despre Mirel Rădoi, Filipe Coelho a răspuns categoric: „Nu înseamnă nimic” - Antena Sport

Filipe Coelho a oferit prima reacție, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 0-3, în etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul portughez a fost întrebat despre Mirel Rădoi și a oferit un răspuns categoric.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, după meci, lui Filipe Coelho i s-a transmis faptul că a câștigat 75% din puncte, de când a venit la Universitatea Craiova. Acesta a fost întrebat dacă cifrele reprezintă ceva pentru el, ținând cont că fostul antrenor al oltenilor, Mirel Rădoi, avea un procentaj de 60%.

Filipe Coelho, prima reacție după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3

Filipe Coelho a oferit un răspuns clar și a afirmat faptul că această statistică nu reprezintă nimic pentru el, deoarece nu vrea să se compare cu fostul antrenor al Universității Craiova.

„Nu înseamnă nimic. Nu sunt aici să mă compar cu fostul antrenor sau alți antrenori. Sunt aici să-mi fac treaba. Îi respect mult pe ceilalți antrenori. Nu sunt aici să concurez cu foști antrenori Nu e stilul meu. Sunt aici să ajut echipa. Nu mă puneți în poziția asta”, a transmis Filipe Coelho, conform digisport.ro, după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3.

De asemenea, Filipe Coelho a vorbit și despre succesul înregistrat de echipa sa, care s-a distanțat la patru puncte în fruntea Ligii 1.