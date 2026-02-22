Întrebat despre Mirel Rădoi, Filipe Coelho a răspuns categoric: „Nu înseamnă nimic” - Antena Sport

Închide meniul
Întrebat despre Mirel Rădoi, Filipe Coelho a răspuns categoric: „Nu înseamnă nimic”

Viviana Moraru Publicat: 22 februarie 2026, 22:45

Întrebat despre Mirel Rădoi, Filipe Coelho a răspuns categoric: Nu înseamnă nimic”

Filipe Coelho, în timpul unui meci al Universității Craiova/ Sport Pictures

Filipe Coelho a oferit prima reacție, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 0-3, în etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul portughez a fost întrebat despre Mirel Rădoi și a oferit un răspuns categoric. 

Concret, după meci, lui Filipe Coelho i s-a transmis faptul că a câștigat 75% din puncte, de când a venit la Universitatea Craiova. Acesta a fost întrebat dacă cifrele reprezintă ceva pentru el, ținând cont că fostul antrenor al oltenilor, Mirel Rădoi, avea un procentaj de 60%. 

Filipe Coelho, prima reacție după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3 

Filipe Coelho a oferit un răspuns clar și a afirmat faptul că această statistică nu reprezintă nimic pentru el, deoarece nu vrea să se compare cu fostul antrenor al Universității Craiova.  

„Nu înseamnă nimic. Nu sunt aici să mă compar cu fostul antrenor sau alți antrenori. Sunt aici să-mi fac treaba. Îi respect mult pe ceilalți antrenori. Nu sunt aici să concurez cu foști antrenori Nu e stilul meu. Sunt aici să ajut echipa. Nu mă puneți în poziția asta”, a transmis Filipe Coelho, conform digisport.ro, după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. 

De asemenea, Filipe Coelho a vorbit și despre succesul înregistrat de echipa sa, care s-a distanțat la patru puncte în fruntea Ligii 1. 

„Nu ne-au lăsat prea mult spațiu să jucăm. Știam că va fi spațiu doar pe laterale. În prima repriză cred că puteam juca mai bine. În repriza a doua am avut o altă concentrare și am închis meciul repede.  

(n.r. golul lui Screciu) Toate golurile sunt frumoase. Mă știți. Pentru mine cea mai importantă e echipa. A fost acum Screciu, meciul trecut a fost altul și sper ca meciul viitor să fie altcineva. Sau dacă e tot Screciu pentru mine e ok. Sunt fericit când marcăm. 

După precedentele 3 meciuri, cu tot respectul, e mai ușor să motivezi jucătorii pentru astfel de meciuri. Dar noi ca grup mereu suntem motivați. Nu e o problemă de motivație câteodată ci de concentrare”, a mai spus Coelho. 

