Sorin Cârțu, planuri pentru un play-off fără FCSB: „Nu ne interesează. Vrem să câștigăm campionatul” - Antena Sport

Sorin Cârțu a oferit declarații despre situația celor de la FCSB, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 3-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Președintele oltenilor a transmis că nu e preocupat de ce se întâmplă la formația campioană, care e aproape să rateze play-off-ul.

FCSB nu este sigură de prezența în play-off nici cu trei victorii, obținute în ultimele trei meciuri rămase de disputat. FC Argeș a învins-o pe Farul cu 1-0 și s-a distanțat la șase puncte față de campioană.

Sorin Cârțu, planuri pentru un play-off fără FCSB

Sorin Cârțu a transmis că nu este interesat dacă FCSB va prinde sau nu play-off-ul. Acesta a subliniat că singurul gând al oltenilor este titlul, pe care vor să-l câștige pentru prima dată după o pauză de 35 de ani.

„(N.r. Vă bucurați pentru că, foarte probabil, FCSB nu va fi în play-off?) Nu mă interesează cine intră, cine iese. Chiar nu. Și asta este gândirea la nivel de club. Nu ne bucurăm și nici nu ne întristează. Noi avem gândul de a câștiga campionatul și suntem preocupați de asta, să tranșăm orice partidă, să ne apropiem. Mai sunt 12 meciuri, este foarte important să le gândim bine pe toate.

Să vedem care va fi configurația play-off-ului, cum este țintarul. Este foarte important cum începi.