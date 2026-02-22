Sorin Cârțu, planuri pentru un play-off fără FCSB: „Nu ne interesează. Vrem să câștigăm campionatul” - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 22 februarie 2026, 23:35

Sorin Cârțu, pe banca Universității Craiova / Sport Pictures

Sorin Cârțu a oferit declarații despre situația celor de la FCSB, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 3-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Președintele oltenilor a transmis că nu e preocupat de ce se întâmplă la formația campioană, care e aproape să rateze play-off-ul. 

FCSB nu este sigură de prezența în play-off nici cu trei victorii, obținute în ultimele trei meciuri rămase de disputat. FC Argeș a învins-o pe Farul cu 1-0 și s-a distanțat la șase puncte față de campioană. 

Sorin Cârțu, planuri pentru un play-off fără FCSB 

Sorin Cârțu a transmis că nu este interesat dacă FCSB va prinde sau nu play-off-ul. Acesta a subliniat că singurul gând al oltenilor este titlul, pe care vor să-l câștige pentru prima dată după o pauză de 35 de ani. 

(N.r. Vă bucurați pentru că, foarte probabil, FCSB nu va fi în play-off?) Nu mă interesează cine intră, cine iese. Chiar nu. Și asta este gândirea la nivel de club. Nu ne bucurăm și nici nu ne întristează. Noi avem gândul de a câștiga campionatul și suntem preocupați de asta, să tranșăm orice partidă, să ne apropiem. Mai sunt 12 meciuri, este foarte important să le gândim bine pe toate. 

Să vedem care va fi configurația play-off-ului, cum este țintarul. Este foarte important cum începi. 

Nici nu ne bucură, nici nu ne întristează. E treaba lor. În general, nu ne interesează de nicio echipă. Că ar fi FCSB, U Cluj, CFR, Dinamo sau Rapid, în toate meciurile am dominat partidele respective. Că nu întotdeauna s-a terminat cu rezultatele dorite, da, dar a fost puțin nedrept. Și aici mă gândesc la partidele cu Rapid, cu Dinamo. Chiar nu ne interesează configurația play-off-ului”, a declarat Sorin Cârțu, conform primasport.ro, după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. 

De asemenea, întrebat despre lupta la titlu, Sorin Cârțu a remarcat-o pe CFR Cluj. Clujenii lui Daniel Pancu traversează o formă excelentă și au ajuns la nouă victorii consecutive în Liga 1.  

„Să vedem cum este play-off-ul, pentru că mai sunt meciurile astea. Sigur, și CFR este o echipă bună, mai ales la modul în care a mers și a recuperat toată distanța asta după ce a venit Pancu. Chiar arată destul de bine. Va fi un play-off cu multă luptă, cu echipe care se pot gândi fără probleme să încerce să atace campionatul”, a mai spus Sorin Cârțu.  

Clasamentul Ligii 1, după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3 

  1. Universitatea Craiova, 56 p   
  2. Dinamo, 52 p   
  3. Rapid, 52 p   
  4. U Cluj, 48 p   
  5. CFR Cluj, 47 p   
  6. FC Argeș, 46 p   
  7. Botoșani, 42 p   
  8. UTA, 42 p   
  9. Oțelul, 41 p   
  10. FCSB, 40 p   
  11. Farul, 37 p   
  12. Petrolul, 28 p   
  13. Csikszereda, 25 p   
  14. Unirea Slobozia, 24 p   
  15. Hermannstadt, 17 p   
  16. Metaloglobus, 11 p 
