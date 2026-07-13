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Jurnal Antena Sport | Fluier final pentru Kovacs

Pentru Istvan Kovacs, Mondialul s-a terminat! Arbitrul rămâne cu amintirea celor două meciuri în care a fluierat la FIFA World Cup.

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Jurnal Antena Sport | Fluier final pentru Kovacs

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