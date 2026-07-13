O nouă plecare de la Rapid. Jucătorul a fost prezentat oficial la altă echipă din Liga 1

Jucătorii de la Rapid, în timpul unui meci/ Profimedia

O nouă plecare de la Rapid, înainte de startul sezonului. Giuleştenii au renunţat definitiv la Robert Bădescu, fundaşul de 21 de ani care a revenit la echipa de sub Grant în această vară.

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În sezonul trecut, Robert Bădescu a fost împrumutat de Rapid la Metaloglobus, echipă pe care nu a putut să o ajute să se salveze de la retrogradare.

O nouă plecare de la Rapid: Robert Bădescu, cedat definitiv la UTA

Robert Bădescu a semnat cu UTA, transferul fiind anunţat oficial de arădeni pe paginile clubului. Tânărul fundaş poate evolua atât în banda stângă, cât şi în centrul defensivei.

“Robert Bădescu este noul jucător al UTA-ei!

Are 21 de ani, evoluează pe postul de fundaș stânga, dar poate juca și în centrul apărării și vine definitiv de la Rapid București.