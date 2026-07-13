Niciun plan pentru înmormântarea lui Jayden Adams. Tatăl regretatului fotbalist: “Familiei îi e greu să accepte”

Tatăl lui Jayden Adams, Juanito, a dat primele declaraţii după tragedia care a şocat întreaga lume a fotbalului. Familia lui Jayden Adams aşteaptă rezultatele autopsiei. S-a vorbit iniţial despre o sinucidere, după care presa italiană a scris că anchetatorii ar lua în calcul ipoteza unei toxiinfecții alimentare, tratată greșit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Poliţia din Africa de Sud investighează în continuare decesul lui Jayden Adams. „Circumstanțele acestui incident fac obiectul unei anchete”, a transmis Poliţia din Cape Town, într-un comunicat.

Tatăl lui Jayden Adams, primele declaraţii după decesul jucătorului, care a şocat întreaga lume

Juanito Adams a precizat că familia regretatului fotbalist nu a făcut încă niciun plan pentru înmormântarea jucătorului sud-african.

„După cum știți cu toții, a fost o moarte survenită înainte de vreme. Familiei îi este greu să accepte această realitate”, a declarat Juanito Adams pentru postul de știri sud-african eNCA, potrivit people.com.

„Nu va fi ușor să mergem mai departe. Lumea spune că va deveni mai ușor, dar nu va fi așa. Pur și simplu înveți să trăiești cu asta… Așa cum am spus, este foarte greu. Vedem dragostea pe care lumea a avut-o ​​pentru fotbalul pe care l-a jucat și pentru Jayden. Sincer, este copleșitor”, a mai spus Juanito Adams.