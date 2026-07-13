Niciun plan pentru înmormântarea lui Jayden Adams. Tatăl regretatului fotbalist: “Familiei îi e greu să accepte”

Tatăl lui Jayden Adams, Juanito, a dat primele declaraţii după tragedia care a şocat întreaga lume a fotbalului. Familia lui Jayden Adams aşteaptă rezultatele autopsiei. S-a vorbit iniţial despre o sinucidere, după care presa italiană a scris că anchetatorii ar lua în calcul ipoteza unei toxiinfecții alimentare, tratată greșit.
Poliţia din Africa de Sud investighează în continuare decesul lui Jayden Adams. „Circumstanțele acestui incident fac obiectul unei anchete”, a transmis Poliţia din Cape Town, într-un comunicat.
Tatăl lui Jayden Adams, primele declaraţii după decesul jucătorului, care a şocat întreaga lume
Juanito Adams a precizat că familia regretatului fotbalist nu a făcut încă niciun plan pentru înmormântarea jucătorului sud-african.
„După cum știți cu toții, a fost o moarte survenită înainte de vreme. Familiei îi este greu să accepte această realitate”, a declarat Juanito Adams pentru postul de știri sud-african eNCA, potrivit people.com.
„Nu va fi ușor să mergem mai departe. Lumea spune că va deveni mai ușor, dar nu va fi așa. Pur și simplu înveți să trăiești cu asta… Așa cum am spus, este foarte greu. Vedem dragostea pe care lumea a avut-o pentru fotbalul pe care l-a jucat și pentru Jayden. Sincer, este copleșitor”, a mai spus Juanito Adams.
Partenera de viaţă a lui Jayden Adams, Aqueelah Adendorf, a avut o reacţie sfâşietoare pe reţelele sociale după decesul fotbalistului naţionalei Africii de Sud.
„Nu există cuvinte care să descrie durerea pe care o simt. Odihnește-te în pace, iubirea mea. Îți mulțumesc pentru fiecare amintire, fiecare râs, fiecare îmbrățișare și fiecare moment pe care l-am împărtășit. Nu ai fost doar iubirea vieții mele, ci și cel mai mare susținător și cel mai bun prieten al meu. O parte din inima mea a plecat odată cu tine și voi purta iubirea ta cu mine pentru totdeauna.
Până ne vom revedea, îmi va fi dor de tine în fiecare zi. Odihnește-te în pace, îngerul meu. Te iubesc acum și pentru totdeauna. 🕊️❤️”, a scris Aqueelah Adendorf pe reţelele sociale.
Jayden Adams a fost găsit mort într-o locuință din Cape Town sâmbătă, 11 iulie, la doar două săptămâni după ce a contribuit la calificarea Africii de Sud în faza eliminatorie a Cupei Mondiale, o performanţă istorică pentru această naţională. Fotbalistul avea numai 25 de ani. Jayden Adams a jucat în toate cele 3 meciuri disputate de Africa de Sud în grupa de la Mondial: 0-2 cu Mexic, 1-1 cu Cehia şi 1-0 cu Coreea de Sud. La meciul cu Canada, 0-1, din şaisprezecimile Mondialului, Jayden Adams s-a aflat pe banca de rezerve.
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