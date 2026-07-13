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Jurnal Antena Sport | Și-au dat rivalele pe spate

Daria Silișteanu și Aissia Prisăcariu s-au întors cu trei medalii de la ultimele europene de natație. Nemții și-au pus covrigii bavarezi pe medalii.

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