Jurnal Antena Sport | Și-au dat rivalele pe spate
Daria Silișteanu și Aissia Prisăcariu s-au întors cu trei medalii de la ultimele europene de natație. Nemții și-au pus covrigii bavarezi pe medalii.
Daria Silișteanu și Aissia Prisăcariu s-au întors cu trei medalii de la ultimele europene de natație. Nemții și-au pus covrigii bavarezi pe medalii.
Jurnal Antena Sport | Și-au dat rivalele pe spateJurnal Antena Sport | Și-au dat rivalele pe spate
Jurnal Antena Sport | Au dor de joacăJurnal Antena Sport | Au dor de joacă
Jurnal Antena Sport | Petrecere fără sfârșitJurnal Antena Sport | Petrecere fără sfârșit
Jurnal Antena Sport | Fluier final pentru KovacsJurnal Antena Sport | Fluier final pentru Kovacs
Jurnal Antena Sport | Trăiască MondialulJurnal Antena Sport | Trăiască Mondialul