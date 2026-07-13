“Bani mulţi” Lovitura pe care FCSB vrea să o dea pe piaţa transferurilor, în afară de Drăguş! Anunţul lui Mihai Stoica

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a dat detalii despre negocierile pe care roş-albaştrii le poartă pentru noi transferuri.

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Gigi Becali a transmis anterior că transferul lui Denis Drăguş (27 de ani) la FCSB e rezolvat în proporţie de 90% şi că roş-albaştrii mai pregătesc 3 transferuri. Unul dintre jucătorii pe care FCSB e foarte aproape să îl aducă este Luca Stancu (21 de ani), de la Hermannstadt, după cum a precizat Mihai Stoica. Mai este vorba de doi atacanţi, în afară de Drăguş. Mihai Stoica a dat detalii despre aceştia, fără să îi numească.

Mihai Stoica, detalii despre lovitura pe care FCSB o încearcă pe piaţa transferurilor, în afară de Denis Drăguş: “Se vor plăti bani mulţi. E greu de adus”

„Sunt foarte aproape de un atacant lateral care va veni, încă se discută. Eu aş vrea să rezolvăm cumva un împrumut cu opţiune decentă să putem să o activăm.

Şi jucătorul pe care ni-l dorim cel mai mult, un alt atacant lateral care poate să joace orice poziţie din spatele vârfului, pentru care se vor plăti bani mulţi. Nu are rost să discutăm, dar e foarte greu de adus. Parcă văd că s-au făcut ceva progrese.

Am trecut de mai multe obstacole. Sper ca săptămâna asta să ştim sigur dacă este da sau nu. Este foarte important că jucătorul îşi doreşte foarte mult să vină”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.