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Sorin Cârțu, reacție după ce Denis Drăguș i-a spus ”DA” lui Gigi Becali: „Nu mă interesează”

Daniel Işvanca Publicat: 13 iulie 2026, 23:11

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Sorin Cârțu, reacție după ce Denis Drăguș i-a spus ”DA” lui Gigi Becali: Nu mă interesează”

Sorin Cârțu / Sportpictures

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FCSB este aproape de a da cea mai importantă lovitură pe piața transferurilor, asta după ce Gigi Becali ar fi ajuns la un acord verbal cu Denis Drăguș.

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Sorin Cârțu a reacționat și a avut un mesaj pentru contracandidatele Universității Craiova la titlu din noul sezon competițional.

Sorin Cârțu: „Noi suntem mai tari decât anul trecut”

FCSB este aproape de a realiza transferul lui Denis Drăguș, dar mutarea aceasta nu îl sperie pe Sorin Cârțu. Președintele campioanei României a precizat că forța echipei a crescut față de sezonul trecut.

„Nu știu eu care e strategia lor și nici nu mă interesează. Dacă mă întrebi pe mine, mie îmi place Denis Drăguș. Este o decizie bună. Nu intru în mai multe detalii. Nu știu ce să spun, dacă FCSB va fi principala contracandidată la titlu.

Noi suntem mai tari decât anul trecut, acum vedem cu cine o să ne batem. Ceea ce am făcut noi ne-a întărit (n.r. că au câștigat 3 trofee din 3 posibile)”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.

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