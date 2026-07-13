Sorin Cârțu, reacție după ce Denis Drăguș i-a spus ”DA” lui Gigi Becali: „Nu mă interesează”

FCSB este aproape de a da cea mai importantă lovitură pe piața transferurilor, asta după ce Gigi Becali ar fi ajuns la un acord verbal cu Denis Drăguș.
Sorin Cârțu a reacționat și a avut un mesaj pentru contracandidatele Universității Craiova la titlu din noul sezon competițional.
Sorin Cârțu: „Noi suntem mai tari decât anul trecut”
FCSB este aproape de a realiza transferul lui Denis Drăguș, dar mutarea aceasta nu îl sperie pe Sorin Cârțu. Președintele campioanei României a precizat că forța echipei a crescut față de sezonul trecut.
„Nu știu eu care e strategia lor și nici nu mă interesează. Dacă mă întrebi pe mine, mie îmi place Denis Drăguș. Este o decizie bună. Nu intru în mai multe detalii. Nu știu ce să spun, dacă FCSB va fi principala contracandidată la titlu.
Noi suntem mai tari decât anul trecut, acum vedem cu cine o să ne batem. Ceea ce am făcut noi ne-a întărit (n.r. că au câștigat 3 trofee din 3 posibile)”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.
- O nouă plecare de la Rapid. Jucătorul a fost prezentat oficial la altă echipă din Liga 1
- “Bani mulţi” Lovitura pe care FCSB vrea să o dea pe piaţa transferurilor, în afară de Drăguş! Anunţul lui Mihai Stoica
- Cine e jucătorul U21 transferat de Gigi Becali la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit totul: “Se face!”
- Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje au dat verdictul legat de transferul lui Drăguş la FCSB! Ce au spus de Gigi Becali
- Mihai Stoica, discurs la superlativ după ce Gnahore a semnat cu FCSB: „Nu am întâlnit asemenea profesionalism”