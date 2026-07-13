Jurnal Antena Sport | Raliu de Sibiu
Tempestini a făcut legea la Raliu Sibiului, unde fanii i-au încurajat pe piloți ca pe arenele de fotbal.
Tempestini a făcut legea la Raliu Sibiului, unde fanii i-au încurajat pe piloți ca pe arenele de fotbal.
Jurnal Antena Sport | Raliu de SibiuJurnal Antena Sport | Raliu de Sibiu
Jurnal Antena Sport | Și-au dat rivalele pe spateJurnal Antena Sport | Și-au dat rivalele pe spate
Jurnal Antena Sport | Au dor de joacăJurnal Antena Sport | Au dor de joacă
Jurnal Antena Sport | Petrecere fără sfârșitJurnal Antena Sport | Petrecere fără sfârșit
Jurnal Antena Sport | Fluier final pentru KovacsJurnal Antena Sport | Fluier final pentru Kovacs