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Jurnal Antena Sport | Raliu de Sibiu

Tempestini a făcut legea la Raliu Sibiului, unde fanii i-au încurajat pe piloți ca pe arenele de fotbal.

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