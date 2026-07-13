Erling Haaland s-a întors în Norvegia de la Mondial cu un suvenir fabulos. Imaginile care fac înconjurul lumii

Erling Haaland s-a întors în Norvegia, după parcursul admirabil de la Campionatul Mondial. Atacantul de 25 de ani s-a întors în ţara natală cu un suvenir fabulos.
La coborârea din avion, Erling Haaland a fost surprins ţinând în mână un raton împăiat, care la rândul său ţinea în braţe o sticlă. Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii şi au strâns numeroase reacţii, atacantul fiind unul dintre cei mai îndrăgiţi jucători de la Campionatul Mondial.
Erling Haaland s-a întors în Norvegia de la Mondial cu un suvenir fabulos: un raton împăiat
🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland arriving back in Norway with a racoon. 🦝 pic.twitter.com/mkskP4hsAk
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 13, 2026
Norvegia şi-a încheiat parcursul la Mondial în sferturi, fiind eliminată dramatic de Anglia. Englezii s-au impus cu scorul de 2-1, la capătul a 120 de minute, după “dubla” lui Jude Bellingham.
The Norwegian people are ready to welcome the national team at the Royal Palace
📸 The Norwegian Football Federation pic.twitter.com/m4jpzmATa1
— Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026
Nordicii au obţinut cel mai bun rezultat din istorie la Mondial. În drumul spre casă, ei au fost escortaţi de avioanele Forţelor Aeriene Regale Norvegiene, care s-au asigurat că elevii lui Stale Solbakken ajung în siguranţă la Oslo.
Making sure Norway got home safely after an unforgettable FIFA World Cup run 🇳🇴
(via IG/herrelandslaget) pic.twitter.com/TPTUNYAi1w
— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 13, 2026
Avionul a fost întâmpinat cu un salut cu tunuri de apă, la aterizarea în Oslo. Jucătorii şi staff-ul Norvegiei au mers direct la Palatul Regal, acolo unde au fost primiţi de Regele Harald al V-lea şi de Prinţul moştenitor. Ulterior, norvegienii au făcut o oprire în Piaţa Palatului, care a fost umplută până la refuz de fani.
Norway team arrives in Oslo after World Cup quarter-final loss https://t.co/iuSeE7o7fS
— Reuters (@Reuters) July 13, 2026
În Piaţa din faţa Palatului Regal a ieşit şi Prinţul moştenitor al Norvegiei, Haakon, care a dat tonul petrecerii. Acesta a bătut în tobe pentru ca fanii prezenţi, cât şi jucătorii şi antrenorii, să facă celebra bucurie a vikingilor, de la Mondial.
Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv
— Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026
Norvegia a încheiat Grupa I pe locul secund, după victoriile cu Senegal şi Irak, fiind învinsă de Franţa. Nordicii au eliminat Coasta de Fildeş, în şaisprezecimi, şi Brazilia, în optimi. Erling Haaland a încheiat primul său turneu final mondial cu şapte goluri marcate.
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