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Erling Haaland s-a întors în Norvegia de la Mondial cu un suvenir fabulos. Imaginile care fac înconjurul lumii

Viviana Moraru Publicat: 13 iulie 2026, 22:55

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Erling Haaland s-a întors în Norvegia de la Mondial cu un suvenir fabulos. Imaginile care fac înconjurul lumii

Erling Haaland, cu un raton împăiat, la revenirea de la Campionatul Mondial/ X

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Erling Haaland s-a întors în Norvegia, după parcursul admirabil de la Campionatul Mondial. Atacantul de 25 de ani s-a întors în ţara natală cu un suvenir fabulos.

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La coborârea din avion, Erling Haaland a fost surprins ţinând în mână un raton împăiat, care la rândul său ţinea în braţe o sticlă. Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii şi au strâns numeroase reacţii, atacantul fiind unul dintre cei mai îndrăgiţi jucători de la Campionatul Mondial.

Erling Haaland s-a întors în Norvegia de la Mondial cu un suvenir fabulos: un raton împăiat

Norvegia şi-a încheiat parcursul la Mondial în sferturi, fiind eliminată dramatic de Anglia. Englezii s-au impus cu scorul de 2-1, la capătul a 120 de minute, după “dubla” lui Jude Bellingham.

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Nordicii au obţinut cel mai bun rezultat din istorie la Mondial. În drumul spre casă, ei au fost escortaţi de avioanele Forţelor Aeriene Regale Norvegiene, care s-au asigurat că elevii lui Stale Solbakken ajung în siguranţă la Oslo.

Avionul a fost întâmpinat cu un salut cu tunuri de apă, la aterizarea în Oslo. Jucătorii şi staff-ul Norvegiei au mers direct la Palatul Regal, acolo unde au fost primiţi de Regele Harald al V-lea şi de Prinţul moştenitor. Ulterior, norvegienii au făcut o oprire în Piaţa Palatului, care a fost umplută până la refuz de fani.

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În Piaţa din faţa Palatului Regal a ieşit şi Prinţul moştenitor al Norvegiei, Haakon, care a dat tonul petrecerii. Acesta a bătut în tobe pentru ca fanii prezenţi, cât şi jucătorii şi antrenorii, să facă celebra bucurie a vikingilor, de la Mondial.

Norvegia a încheiat Grupa I pe locul secund, după victoriile cu Senegal şi Irak, fiind învinsă de Franţa. Nordicii au eliminat Coasta de Fildeş, în şaisprezecimi, şi Brazilia, în optimi. Erling Haaland a încheiat primul său turneu final mondial cu şapte goluri marcate.

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