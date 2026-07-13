Erling Haaland s-a întors în Norvegia de la Mondial cu un suvenir fabulos. Imaginile care fac înconjurul lumii

Erling Haaland, cu un raton împăiat, la revenirea de la Campionatul Mondial/ X

Erling Haaland s-a întors în Norvegia, după parcursul admirabil de la Campionatul Mondial. Atacantul de 25 de ani s-a întors în ţara natală cu un suvenir fabulos.

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La coborârea din avion, Erling Haaland a fost surprins ţinând în mână un raton împăiat, care la rândul său ţinea în braţe o sticlă. Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii şi au strâns numeroase reacţii, atacantul fiind unul dintre cei mai îndrăgiţi jucători de la Campionatul Mondial.

Erling Haaland s-a întors în Norvegia de la Mondial cu un suvenir fabulos: un raton împăiat

🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland arriving back in Norway with a racoon. 🦝 pic.twitter.com/mkskP4hsAk

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 13, 2026

Norvegia şi-a încheiat parcursul la Mondial în sferturi, fiind eliminată dramatic de Anglia. Englezii s-au impus cu scorul de 2-1, la capătul a 120 de minute, după “dubla” lui Jude Bellingham.

The Norwegian people are ready to welcome the national team at the Royal Palace

📸 The Norwegian Football Federation pic.twitter.com/m4jpzmATa1

— Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026