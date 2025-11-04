Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş a intrat într-o cramă la Asia Express şi n-a gustat deloc din vin - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş a intrat într-o cramă la Asia Express şi n-a gustat deloc din vin
Tamaş chiar a fost erou la Asia Express. A intrat într-o cramă şi nici n-a gustat! Prezentatoarea show-ului, Irina, l-a ţinut în frâu!
