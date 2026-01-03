Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Golgheter în campionat, rapidistul Dobre poate fi la ultimul cantonament cu Gâlcă - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Golgheter în campionat, rapidistul Dobre poate fi la ultimul cantonament cu Gâlcă
Video

Jurnal Antena Sport | Golgheter în campionat, rapidistul Dobre poate fi la ultimul cantonament cu Gâlcă

Golgheter în campionat, rapidistul Dobre poate fi la ultimul cantonament cu Gâlcă. Pentru 2 milioane de euro, el e liber să plece din Giulești.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Golgheter în campionat, rapidistul Dobre poate fi la ultimul cantonament cu Gâlcă

Jurnal Antena Sport | Golgheter în campionat, rapidistul Dobre poate fi la ultimul cantonament cu Gâlcă

Jurnal Antena Sport | Golgheter în campionat, rapidistul Dobre poate fi la ultimul cantonament cu Gâlcă
Jurnal Antena Sport | Greul abia începe

Jurnal Antena Sport | Greul abia începe

Jurnal Antena Sport | Greul abia începe
Jurnal Antena Sport | Punct și de la capăt

Jurnal Antena Sport | Punct și de la capăt

Jurnal Antena Sport | Punct și de la capăt
Jurnal Antena Sport | Țin ritmul în echipă

Jurnal Antena Sport | Țin ritmul în echipă

Jurnal Antena Sport | Țin ritmul în echipă
Jurnal Antena Sport | Nimic nu bate gustul de acasă

Jurnal Antena Sport | Nimic nu bate gustul de acasă

Jurnal Antena Sport | Nimic nu bate gustul de acasă
20:44
VideoJurnal Antena Sport | Greul abia începe
20:41
VideoJurnal Antena Sport | Punct și de la capăt
20:37
LIVE VIDEOIanis Stoica, rezervă în Estrela Amadora – Braga 1-1. Benfica – Estoril 1-0
20:21
Cristi Chivu, răspuns de clasă în fața italienilor: “Controversele mă fac să mă distrez”
19:53
Doliu în fotbalul mondial. A murit selecționerul care a dus Bulgaria în semifinalele Cupei Mondiale din 1994
19:48
Conducerea Rapidului i-a stabilit prețul lui Antoine Baroan! Mesaj pentru oficialii lui Dinamo
Vezi toate știrile
1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 5 Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea 6 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1!