Jurnal Antena Sport | Golgheter în campionat, rapidistul Dobre poate fi la ultimul cantonament cu Gâlcă - Antena Sport

Conducerea Rapidului i-a stabilit prețul lui Antoine Baroan! Mesaj pentru oficialii lui Dinamo

Doliu în fotbalul mondial. A murit selecționerul care a dus Bulgaria în semifinalele Cupei Mondiale din 1994

Cristi Chivu, răspuns de clasă în fața italienilor: “Controversele mă fac să mă distrez”

Video Jurnal Antena Sport | Punct și de la capăt

1

Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”

2

Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1

3

Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate

4

UPDATE E gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo!

5

Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea

6