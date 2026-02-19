Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"De ce?" Cristi Chivu, luat la întrebări de italieni după Bodo/Glimt - Inter 3-1: "Nu e prima dată". Ce notă a primit - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | “De ce?” Cristi Chivu, luat la întrebări de italieni după Bodo/Glimt – Inter 3-1: “Nu e prima dată”. Ce notă a primit

“De ce?” Cristi Chivu, luat la întrebări de italieni după Bodo/Glimt – Inter 3-1: “Nu e prima dată”. Ce notă a primit

Alex Masgras Publicat: 19 februarie 2026, 0:21

Comentarii
De ce? Cristi Chivu, luat la întrebări de italieni după Bodo/Glimt – Inter 3-1: Nu e prima dată. Ce notă a primit

Cristi Chivu / Profimedia

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a pierdut meciul din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală UEFA Champions League cu Bodo/Glimt, scor 1-3. Nerazzurrii au revenit rapid cu picioarele pe pământ, după victoria din campionat cu Juventus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe un teren dificil, după o deplasare lungă, Inter a avut mari probleme, mai ales în repriza a doua a meciului cu Bodo/Glimt. Acest lucru a fost subliniat de jurnaliştii de la tuttomercatoweb.com: “Inter s-a scufundat în repriza a doua”.

Cristi Chivu a primit nota 5 din partea italienilor, după Bodo/Glimt – Inter 3-1: “De ce primeşte goluri atât de uşor”

Pentru meciul cu Bodo/Glimt, Cristi Chivu a primit nota 5 din partea italienilor de la tuttomercatoweb.com, care şi-au pus şi multe semne de întrebare.

“De ce, în ciuda celor cinci schimbări, această echipă a lui Inter abia rezistă mai mult de o repriză? Şi de ce primeşte goluri atât de uşor (şi nu e prima dată)? Sentimentul este că echipa nu accelerează. Se chinuie din punct de vedere mental să rămână în meci”, au scris jurnaliştii de la tuttomercatoweb.com.

Pentru Inter urmează acum meciul de pe terenul lui Lecce, din Serie A, după care, pe 24 februarie, va primi vizita celor de la Bodo/Glimt, pentru returul din play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Observator
Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ofertă surpriză și multiple beneficii
Fanatik.ro
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ofertă surpriză și multiple beneficii
23:55
Bodo/Glimt – Inter 3-1. Cristi Chivu, emoții mari pentru calificarea în optimile Champions League. Toate rezultatele serii
23:25
Gianni Infantino, despre meciurile de la World Cup 2026: “Fiecare meci se va juca în condiţii de sold-out”
23:18
Mihai Stoica a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Am văzut rapoartele! Aia e problema”
23:15
Dinamo se mută de pe Arena Națională. Ce meci vor disputa „câinii” pe stadionul Arcul de Triumf
22:41
Kyrie Irving, starul lui Dallas Mavericks, va rata tot restul sezonului
22:27
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 3 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 4 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 5 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune” 6 Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!