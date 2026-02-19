"De ce?" Cristi Chivu, luat la întrebări de italieni după Bodo/Glimt - Inter 3-1: "Nu e prima dată". Ce notă a primit - Antena Sport

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a pierdut meciul din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală UEFA Champions League cu Bodo/Glimt, scor 1-3. Nerazzurrii au revenit rapid cu picioarele pe pământ, după victoria din campionat cu Juventus.

Pe un teren dificil, după o deplasare lungă, Inter a avut mari probleme, mai ales în repriza a doua a meciului cu Bodo/Glimt. Acest lucru a fost subliniat de jurnaliştii de la tuttomercatoweb.com: “Inter s-a scufundat în repriza a doua”.

Cristi Chivu a primit nota 5 din partea italienilor, după Bodo/Glimt – Inter 3-1: “De ce primeşte goluri atât de uşor”

Pentru meciul cu Bodo/Glimt, Cristi Chivu a primit nota 5 din partea italienilor de la tuttomercatoweb.com, care şi-au pus şi multe semne de întrebare.

“De ce, în ciuda celor cinci schimbări, această echipă a lui Inter abia rezistă mai mult de o repriză? Şi de ce primeşte goluri atât de uşor (şi nu e prima dată)? Sentimentul este că echipa nu accelerează. Se chinuie din punct de vedere mental să rămână în meci”, au scris jurnaliştii de la tuttomercatoweb.com.

Pentru Inter urmează acum meciul de pe terenul lui Lecce, din Serie A, după care, pe 24 februarie, va primi vizita celor de la Bodo/Glimt, pentru returul din play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League.