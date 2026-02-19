Lovitura teribilă primită de Cristi Chivu şi Inter - Antena Sport

Inter a pierdut manşa tur a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor, 1-3 pe terenul lui Bodo/Glimt, dar a primit şi o lovitură dură pentru următoarea perioadă.
Lautaro Martinez, unul dintre cei mai importanţi jucători ai liderului din Serie Am s-a accidentat în Norvegia, iar situaţia lui nu e deloc una bună, după cum susţine antrenorul român.
S-a accidentat Lautaro Martinez
”L-am pierdut pe Lautaro. S-a accidentat. Mai sunt și alți jucători care trebuie evaluați mâine. Nu (n.r. Lautaro nu trebuie evaluat). Lautaro s-a accidentat. E destul de serios”, a spus Cristi Chivu, citat de Tuttomercatoweb.
Atacantul de 28 de ani cotat la 85 de milioane de euro a fost schimbat după o oră de joc. El a şchiopătat când a ieşit de pe teren, a stat puţin timp pe bancă şi a mers apoi în vestiar pentru a fi tratat.
Campionul mondial are 18 goluri şi 4 pase decisive pentru nerazzurri, în toate competiţiile, fiind evident piesă de bază în echipa lui Chivu.
Pentru Inter urmează acum meciul de pe terenul lui Lecce, din Serie A, după care, pe 24 februarie, va primi vizita celor de la Bodo/Glimt, pentru returul din play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League.
