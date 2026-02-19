Lovitura teribilă primită de Cristi Chivu şi Inter - Antena Sport

Inter a pierdut manşa tur a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor, 1-3 pe terenul lui Bodo/Glimt, dar a primit şi o lovitură dură pentru următoarea perioadă.

Lautaro Martinez, unul dintre cei mai importanţi jucători ai liderului din Serie Am s-a accidentat în Norvegia, iar situaţia lui nu e deloc una bună, după cum susţine antrenorul român.

S-a accidentat Lautaro Martinez

”L-am pierdut pe Lautaro. S-a accidentat. Mai sunt și alți jucători care trebuie evaluați mâine. Nu (n.r. Lautaro nu trebuie evaluat). Lautaro s-a accidentat. E destul de serios”, a spus Cristi Chivu, citat de Tuttomercatoweb.

Atacantul de 28 de ani cotat la 85 de milioane de euro a fost schimbat după o oră de joc. El a şchiopătat când a ieşit de pe teren, a stat puţin timp pe bancă şi a mers apoi în vestiar pentru a fi tratat.

Campionul mondial are 18 goluri şi 4 pase decisive pentru nerazzurri, în toate competiţiile, fiind evident piesă de bază în echipa lui Chivu.