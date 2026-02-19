Ce şanse de calificare în optimile Champions League are Interul lui Cristi Chivu, după eşecul clar cu Bodo/Glimt - Antena Sport

Specialiştii au anunţat ce şanse de calificare în optimile Champions League are Interul lui Cristi Chivu, după eşecul cu Bodo/Glimt. Norvegienii au câştigat clar turul play-off-ului, scor 3-1.

Sondre Fet, Jens Hauge şi Kasper Hogh au marcat golurile victoriei lui Bodo/Glimt, în timp ce pentru Inter a reuşit să puncteze Pio Esposito.

Ce şanse de calificare în optimile Champions League are Interul lui Cristi Chivu, după eşecul cu Bodo/Glimt

Specialiştii au făcut toate calculele, după ce s-au disputat toate partidele tur din play-off-ul pentru optimi din Champions League. Conform Football Meets Data, Inter are şanse de 42% să întoarcă scorul cu Bodo/Glimt şi să se califice în optimile Champions League. Returul va avea loc la Milano, pe Giuseppe Meazza, marţi, de la ora 22:00.

Conform celor citaţi anterior, ca şi calificate în optimile Champions League sunt Newcastle, după 6-1 cu Qarabag în tur, şi Leverkusen, după ce a învins-o pe Olympiacos cu 2-0, în Grecia.

Favorite certe pentru calificarea în următoarea fază a competiţiei sunt şi PSG (3-2 cu Monaco, în tur) şi Real Madrid (1-0 cu Benfica, la Lisabona).