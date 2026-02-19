Se cunosc semifinalele turneului masculin de hochei la Jocurile Olimpice! 3 din 4 sferturi au fost decise în prelungiri - Antena Sport

Turneul masculin de hochei pe gheaţă de la Jocurile Olimpice de iarnă a ajuns în faza semifinalelor. Ziua de miercuri a fost plină, cu patru sferturi de finală spectaculoase. Trei dintre aceste meciuri au fost decise în overtime, acolo unde se aplică regula “golului de aur”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Slovacia, Canada, Finlanda şi Statele Unite sunt echipele care vor lupta pentru un loc în marea finală de duminică.

Slovacia – SUA şi Canada – Finlanda, semifinalele turneului masculin de hochei la Jocurile Olimpice

Primul meci al zilei, cel dintre Slovacia şi Germania, a fost şi cel mai dezechilibrat duel al zilei. Slovacia a câştigat cu 6-2 meciul din sferturi şi va fi sigură că va juca cel puţin pentru bronz la ediţia din 2026. În 2022, slovacii au urcat pe ultima treaptă a podiumului.

Ziua a continuat cu duelul dintre Canada şi Cehia. După ce nord-americanii s-au impus cu 5-0 în meciul din faza grupelor, lucrurile au stat total diferit în partida din sferturi.

După ce Macklin Celebrini, vedeta lui San Jose Sharks, a deschis scorul, cehii au reuşit să întoarcă scorul până la prima pauză, prin Sedlak şi Pastrnak. MacKinnon a restabilit egalitatea în repriza secundă, atunci când McDavid şi-a trecut în cont al doilea assist, iar scorul era egal cu 20 de minute rămase din timpul regulamentar.