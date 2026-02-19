Se cunosc semifinalele turneului masculin de hochei la Jocurile Olimpice! 3 din 4 sferturi au fost decise în prelungiri - Antena Sport

Turneul masculin de hochei pe gheaţă de la Jocurile Olimpice de iarnă a ajuns în faza semifinalelor. Ziua de miercuri a fost plină, cu patru sferturi de finală spectaculoase. Trei dintre aceste meciuri au fost decise în overtime, acolo unde se aplică regula “golului de aur”.
Slovacia, Canada, Finlanda şi Statele Unite sunt echipele care vor lupta pentru un loc în marea finală de duminică.
Slovacia – SUA şi Canada – Finlanda, semifinalele turneului masculin de hochei la Jocurile Olimpice
Primul meci al zilei, cel dintre Slovacia şi Germania, a fost şi cel mai dezechilibrat duel al zilei. Slovacia a câştigat cu 6-2 meciul din sferturi şi va fi sigură că va juca cel puţin pentru bronz la ediţia din 2026. În 2022, slovacii au urcat pe ultima treaptă a podiumului.
Ziua a continuat cu duelul dintre Canada şi Cehia. După ce nord-americanii s-au impus cu 5-0 în meciul din faza grupelor, lucrurile au stat total diferit în partida din sferturi.
După ce Macklin Celebrini, vedeta lui San Jose Sharks, a deschis scorul, cehii au reuşit să întoarcă scorul până la prima pauză, prin Sedlak şi Pastrnak. MacKinnon a restabilit egalitatea în repriza secundă, atunci când McDavid şi-a trecut în cont al doilea assist, iar scorul era egal cu 20 de minute rămase din timpul regulamentar.
După 12 minute din repriza a treia, Ondrej Palat a marcat golul de 3-2 pentru cehi. Lucrul pe care nu l-a observat nimeni, nici măcar canadienii, este că cehii au marcat golul de 3-2 cu 6 jucători de câmp. Acest detaliu extrem de important a fost dat uitării, după ce Suzuki a trimis meciul în prelungiri, cu un gol marcat cu trei minute şi jumătate înainte de final.
Pentru ca această ediţie a Jocurilor Olimpice să nu fie umbrită de un scandal de proporţii, Canada a reuşit să obţină calificarea în semifinale la 82 de secunde de la începerea OT-ului. Mitch Marner, cel mai huiduit jucător luna trecută în Canada, a adus bucuria în tabăra echipei lui Jon Cooper.
The most-clutch moment of Mitch Marner’s career came with the Maple Leaf on his chest. pic.twitter.com/6ukczEiEBL
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 18, 2026
3 sferturi din 4 au fost decise în overtime
Al treilea sfert de finală le-a pus faţă în faţă pe Finlanda şi Elveţia. În partea a doua a primei reprize, Elveţia a reuşit să înscrie de două ori, prin Riat şi Niederreiter. După o repriză secundă fără gol marcat, speranţele în tabăra elveţienilor creşteau, dar vedetele Finlandei au ieşit la rampă. Sebastian Aho a redus din diferenţă, în timp ce Miro Heiskanen a trimis meciul în overtime, cu un gol marcat cu 72 de secunde înainte de final. Artturi Lehkonen, jucătorul lui Colorado Avalanche, a marcat în prelungiri golul victoriei.
În ultimul meci al zilei s-au întânit Statele Unite ale Americii şi Suedia, iar duelul a fost extrem de echilibrat. Dylan Larkin a deschis scorul la jumătatea reprizei a doua, după două pase primite de la fraţii Quinn şi Jack Hughes. Suedia a alergat după un gol egalizator, iar acesta a venit cu un minut şi jumătate înainte de final. Mika Zibanejad a marcat, dar nu a fost suficient. Quinn Hughes, vedeta lui Minnesota Wild, a marcat în prelungiri şi a adus calificarea pentru campioana mondială în exerciţiu.
QUINN HUGHES, QUINN HUGHES, QUINN HUGHES
THE USA WIN IN OVERTIME pic.twitter.com/AweWtFynQP
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 18, 2026
Semifinalele Slovacia – SUA şi Canada – Finalnda vor avea loc vineri. Până atunci, joi vor avea loc meciurile pentru medalii în turneul feminin de hochei. Elveţia – Suedia este finala mică, în timp ce meciul pentru aurul olimpic este SUA – Canada.
În turneul băieţilor, finala mică va avea loc sâmbătă seară, urmând ca marea finală să se dispute duminică după-amiază. Meciul care va decide aurul în turneul de hochei de la Milano Cortina 2026 va încheia Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
