Cum l-a descris Ionuţ Radu pe Răzvan Lucescu, înaintea confruntării din play-off-ul pentru optimile Europa League - Antena Sport

Ionuţ Radu (28 de ani) a oferit declaraţii despre Răzvan Lucescu (57), înaintea confruntării directe din play-off-ul pentru optimile Europa League. Partida dintre PAOK şi Celta Vigo se va disputa azi, de la ora 19:45, la Salonic.

Ionuţ Radu a fost prezent la conferinţa de presă premergătoare partidei cu PAOK şi a fost întrebat despre Răzvan Lucescu. Portarul naţionalei României a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului grecilor.

Ionuţ Radu, laude pentru Răzvan Lucescu înainte de PAOK – Celta Vigo

Ionuţ Radu l-a descris pe Răzvan Lucescu ca fiind “un antrenor bun”, amintind de duelul direct cu antrenorul român avut în grupa de Europa League. La momentul respectiv, Celta Vigo a învins-o pe PAOK cu scorul de 3-1, meciul disputându-se pe 2 octombrie 2025.

De atunci, echipa din Salonic a mai disputat 28 de meciuri, pierzând doar trei dintre ele. Ionuţ Radu le-a spus spaniolilor şi faptul că Răzvan Lucescu este fiul selecţionerului României, Mircea Lucescu.

“Nu, nu am jucat niciodată în Grecia. Este prima dată când joc. Am fost în Grecia în vacanță, dar nu am jucat niciodată. Bineînțeles, este o atmosferă foarte încărcată. Este foarte plăcut să joci aici. Abia aștept ziua meciului.