Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum l-a descris Ionuţ Radu pe Răzvan Lucescu, înaintea confruntării din play-off-ul pentru optimile Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Cum l-a descris Ionuţ Radu pe Răzvan Lucescu, înaintea confruntării din play-off-ul pentru optimile Europa League

Cum l-a descris Ionuţ Radu pe Răzvan Lucescu, înaintea confruntării din play-off-ul pentru optimile Europa League

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 8:48

Comentarii
Cum l-a descris Ionuţ Radu pe Răzvan Lucescu, înaintea confruntării din play-off-ul pentru optimile Europa League

Răzvan Lucescu şi Ionuţ Radu/ Profimedia

Ionuţ Radu (28 de ani) a oferit declaraţii despre Răzvan Lucescu (57), înaintea confruntării directe din play-off-ul pentru optimile Europa League. Partida dintre PAOK şi Celta Vigo se va disputa azi, de la ora 19:45, la Salonic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Radu a fost prezent la conferinţa de presă premergătoare partidei cu PAOK şi a fost întrebat despre Răzvan Lucescu. Portarul naţionalei României a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului grecilor.

Ionuţ Radu, laude pentru Răzvan Lucescu înainte de PAOK – Celta Vigo

Ionuţ Radu l-a descris pe Răzvan Lucescu ca fiind “un antrenor bun”, amintind de duelul direct cu antrenorul român avut în grupa de Europa League. La momentul respectiv, Celta Vigo a învins-o pe PAOK cu scorul de 3-1, meciul disputându-se pe 2 octombrie 2025.

De atunci, echipa din Salonic a mai disputat 28 de meciuri, pierzând doar trei dintre ele. Ionuţ Radu le-a spus spaniolilor şi faptul că Răzvan Lucescu este fiul selecţionerului României, Mircea Lucescu.

“Nu, nu am jucat niciodată în Grecia. Este prima dată când joc. Am fost în Grecia în vacanță, dar nu am jucat niciodată. Bineînțeles, este o atmosferă foarte încărcată. Este foarte plăcut să joci aici. Abia aștept ziua meciului.

Reclamă
Reclamă

(n.r. despre Răzvan Lucescu) Este fiul antrenorului echipei noastre naționale. Un antrenor foarte bun, în opinia mea, și a avut o serie bună de la înfrângerea suferită la Vigo. Trebuie să-l felicit”, a declarat Ionuţ Radu, conform presei din Spania, înainte de PAOK – Celta Vigo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Observator
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni în ciorba mea!”
Fanatik.ro
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni în ciorba mea!”
10:31
Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: “Nu-mi dă punctele înapoi”
10:05
Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de “câini”
9:49
Marius Şumudică, intervenţie dură după scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Ce se întâmpla dacă făceam eu?”
9:38
Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026
9:29
“Parcă ar fi futsal”. Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League
9:15
Gabi Balint, mesaj categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off. Marea problemă a campioanei
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”