Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeş: "Indiferent de presiune" - Antena Sport

Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”

Alex Masgras Publicat: 18 februarie 2026, 17:14

Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: Indiferent de presiune

Kyros Vassaras, în timpul unei conferințe de presă / Hepta

Kyros Vassaras a vorbit pentru prima oară despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş, atunci când a anulat eronat golul piteştenilor în minutul 86. La 1-1, arbitrul a flueiart înainte ca mingea să intre în poartă un fault inexistent. Două minute mai târziu, Petrolul Ploieşti a marcat şi a câştigat partida, în timp ce FC Argeş a primit o adevărată lovitură în lupta pentru play-off.

Înaintea golului anulat eronat, Radu Petrescu a acordat eronat o lovitură liberă pentru oaspeţi. Cu toate acestea, preşedintele CCA a condamnat faptul că Radu Petrescu a încercat să îşi repare greşeala cu o altă greşeală.

Kyros Vassaras condamnă “soluţia” găsită de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Poate relua jocul cu o minge de arbitru”

“În minutul 85, jucătorul cu numărul 26 de la FC Argeș, în încercarea de a pasa mingea în stânga unui coechipier, lovește cu piciorul în gazon. În acel moment, arbitrul acordă lovitură liberă directă pentru FC Argeș. Apărătorul nu comite nicio greșeală. Nu există niciun contact provocat de nr. 5 de la Petrolul, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat. În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul imediat după fluier, fără a se comite o abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi trimisă mingea în poartă.

Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită. Dacă arbitrul realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a declarat Kyros Vassaras, potrivit frf.ro.

