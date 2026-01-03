Jurnal Antena Sport | Greul abia începe - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Greul abia începe
Dinamo a plecat în cantonament, iar Kopic îi va lua tare pe jucători să vadă dacă au dat iama în bunătățile de sărbători.
