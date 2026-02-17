Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat

Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat

Dan Roșu Publicat: 17 februarie 2026, 8:55

Jucătorii de la FCSB, după eşecul cu Universitatea Craiova - Sport Pictures

FCSB a pierdut la Craiova, 0-1 cu Universitatea, şi şansele campioanei en-titre să prindă play-off-ul şi în acest sezon au scăzut sensibil, cu 15%.

Asta mai ales după ce CFR Cluj a ajuns la opt victorii consecutive şi a urcat pe loc de play-off, cu şanse de 83% să rămână între primele şase echipe şi la finalul sezonului regular, acolo unde şi-au asigurat deja locul Craiova şi Dinamo.

FCSB, şanse 28% să mai prindă play-off-ul

Specialiştii de la Football Meets Data au făcut calculele şi susţin că FCSB are şanse 28% să se claseze între primele şase. Favorite să mai prindă play-off-ul sunt U Cluj (72%), FC Argeş (47%) şi Botoşani (43%).

După primele 27 de etape disputate, Craiova e pe primul loc, cu 53 de puncte, cu unul peste Dinamo şi cu 4 peste Rapid. U Cluj are 45 de puncte, CFR Cluj (44), FC Argeş (43), iar FC Botoşani are 42 de puncte. UTA (41), Oţelul (40) şi FCSB (40) luptă şi ele pentru play-off.

Programul FCSB din ultimele 3 etape

  • Etapa 28: FCSB – Metaloglobus
  • Etapa 29: UTA – FCSB
  • Etapa 30: FCSB – U Cluj
