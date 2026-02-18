Ce sume vor încasa Tentea și Iordache după ce au scris istorie la Jocurile Olimpice? Banii se pot și dubla - Antena Sport

Închide meniul
Ce sume vor încasa Tentea și Iordache după ce au scris istorie la Jocurile Olimpice? Banii se pot și dubla

Andrei Nicolae Publicat: 18 februarie 2026, 12:46

Mihai Tentea și George Iordache, după manșa finală de la Jocurile Olimpice / Facebook Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Mihai Tentea și George Iordache au obținut marți seara un rezultat istoric pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, clasându-se pe locul 5 în proba de bob-2 masculin. Grație performanței lor, cei doi sportivi vor fi premiați de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care nu oferă bani doar celor care urcă pe o treaptă a podiumului.

Tentea și Iordache au adus României cel mai bun rezultat la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1992 încoace, de când sănierii Ioan Apostol și Liviu Cepoi terminau pe 4 la Albertville, în Franța. Eforturile celor doi boberi care au muncit enorm pentru această performanță nu vor rămâne nerăsplătite, pentru că COSR urmează să îi premieze.

Tentea și Iordache pot primi 84.000 de euro de la COSR

Forul care se ocupă de olimpicii români acordă premii în bani pentru toți sportivii care se clasează între primele șase locuri la disciplinele lor. Evident, sumele cele mai mari sunt primite de cei care încheie pe podium și primesc medalie, dar și cei clasați între pozițiile 4 și 6 primesc sume consistente.

Potrivit golazo.ro, Tentea și Iordache urmează să primească 42.000 de euro fiecare pentru performanța lor. În plus, această sumă ar putea să fie dublată de către Guvern, în cazul în care COSR și ANS vor depune o cerere pe modelul celei de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

În cazul în care se aprobă solicitarea respectivă, Tentea și Iordache ar urma să încaseze câte 84.000 de euro pentru rezultatul lor.

Cum acordă COSR premiile în bani pentru JO:

  • Locul 1 – 140.000 €
  • Locul 2 – 112.000 €
  • Locul 3 – 84.000 €
  • Locul 4 – 56.000 €
  • Locul 5 – 42.000 €
  • Locul 6 – 28.000 €

Performanța lui Tentea și Iordache este cea mai bună a țării noastre la Milano-Cortina, dar și cea mai bună la această disciplină de la JO din 1972 încoace, de 54 de ani.

