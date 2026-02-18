Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai - Antena Sport

Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, a fost eliminată, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai.
Cristian a fost învinsă de favorita 5, jucătoarea rusă Mirra Andreeva (7 WTA), scor 7-5, 6-3. Meciul a durat o oră şi 42 de minute.
Miercuri joacă în optimi şi Sorana Cîrstea, numărul 32 mondial. Ea o va înfrunta pe spotiva din Filipine Alexandra Eala (47 WTA).
Jucătoarele eliminate în optimile de finală primesc câte 49.250 dolari şi 120 de puncte. Sportivele care se califică în sferturi îşi asigură premii de câte 98.500 de dolari şi 215 puncte.
