Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai - Antena Sport

Home | Tenis | Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai

Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai

Dan Roșu Publicat: 18 februarie 2026, 12:53

Comentarii
Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, a fost eliminată, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristian a fost învinsă de favorita 5, jucătoarea rusă Mirra Andreeva (7 WTA), scor 7-5, 6-3. Meciul a durat o oră şi 42 de minute.

Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai

Miercuri joacă în optimi şi Sorana Cîrstea, numărul 32 mondial. Ea o va înfrunta pe spotiva din Filipine Alexandra Eala (47 WTA).

Jucătoarele eliminate în optimile de finală primesc câte 49.250 dolari şi 120 de puncte. Sportivele care se califică în sferturi îşi asigură premii de câte 98.500 de dolari şi 215 puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Observator
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
Fanatik.ro
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
14:51
Mesajul clar al lui Florenin Petre după ce a fost criticat că a înjurat FCSB
14:46
EXCLUSIV“Visați la o medalie peste 4 ani?” Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice
14:39
Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas! Suspectat de posesie de marijuana
14:03
Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: “Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani”
14:00
LIVE VIDEOA început sesiunea de seară în prima zi de teste din Bahrain. Leclerc, cel mai rapid de dimineață
13:49
Dinamo, 21.000 de euro salariu pe lună pentru jucătorul adus să lupte pentru titlu alături de “câinii roşii”
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 4 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice 5 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia 6 Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea