Lovitură pentru o echipă aflată în lupta la play-off. Un jucător providențial ratează finalul sezonului regular - Antena Sport

Lovitură pentru o echipă aflată în lupta la play-off. Un jucător providențial ratează finalul sezonului regular

Andrei Nicolae Publicat: 18 februarie 2026, 11:28

Pedro Nuno și Baba Alhassan, în timpul unui meci / Sport Pictures

Lupta pentru play-off pare mai strânsă ca niciodată, motiv pentru care echipele implicate au nevoie de toți jucătorii de bază pentru a putea ajunge în Top 6. Oțelul Galați, una dintre formațiile care pot ocupa un loc în primele șase la finalul sezonului regular, a primit însă o lovitură cruntă și a aflat că l-a pierdut până la finalul sezonului regular pe Pedro Nuno.

Oțelul a pierdut un jucător providențial în lupta pe care o ducea pentru accederea în play-off. Aflată pe locul 9, la trei puncte distanță de poziția a șasea ocupată de FC Argeș cu trei etape înainte de final, echipa din Moldova avea nevoie de un parcurs excelent pe final de sezon regular, când urma să le înfrunte pe “U” Cluj, Botoșani și Petrolul.

Pedro Nuno, OUT din lotul Oțelului timp de o lună

Misiunea Oțelului s-a înrgreunat însă, pentru că Pedro Nuno, mijlocașul portughez accidentat în meciul contra FCSB-ului, a suferit o ruptură musculară și va sta pe bară aproximativ o lună, potrivit fanatik.ro. În acest moment, lusitanul se află la Lisabona pentru recuperare, iar viitorul său apropiat e decis: va fi OUT din lupta pentru play-off.

După ce a părăsit terenul în minutul 19 în duelul cu FCSB, Nuno a mai ratat partidele cu Univesitatea Cluj din Cupa României și cu Metaloglobus din campionat. Deși suporterii gălățenilor sperau să îl vadă pe portughez alături de echipă pe final de sezon regular, acest lucru nu se va mai întâmpla.

Sursa citată anterior menționează că mijlocașul de 31 de ani nu va rata doar ultimele trei etape care decid configurația play-off-ului, ci și prima rundă din play-off sau play-out.

În acest sezon, jucătorul adus în vară de la Korona Kielce a livrat în Liga 1 și a adunat șase goluri și două pase decisive în campionat, plus încă o reușită în Cupa României.

