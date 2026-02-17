Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA - Antena Sport

Jaqueline Cristian a obţinut calificarea în optimile de finală de la Dubai, după ce a stat pe teren 34 de minute în meciul cu Ella Seidel, numărul 95 WTA, în turul 2. Românca a câştigat cu 6-0 primul set, după care jucătoarea din Germania a abandonat, din cauza unor probleme medicale.
Meciul a început cu un game maraton, în care Cristian a avut nevoie de patru mingi de break pentru a câştiga primul game al meciului. După acest moment, Cristian a defilat.
Jaqueline Cristian, în optimi la Dubai!
Pentru Jaqueline Cristian urmează acum un duel tare pentru un loc în sferturile de finală de la Dubai. Românca o va întâlni pe Mirra Andreeva, locul 7 WTA care a stat în primul tur, iar în turul 2 nu a jucat după abandonul Dariei Kasatkina. Acesta va fi primul meci între cele două jucătoare.
Medical time out for Ella Seidel
Physio checking her vitals
Jaqueline Cristan to serve next at 5-0 pic.twitter.com/QYpzorWs6x
— edgeAI (@edgeAIapp) February 17, 2026
Pentru calificarea în optimile de finală de la Dubai, Jaqueline Cristian va primi 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA. O calificare în sferturi îi va aduce româncei suma 98.500 de dolari, urmând să primească şi 215 puncte în clasamentul WTA.
- Jaqueline Cristian, calificare „en-fanfare” în turul al doilea la Dubai! Victorie în 66 de minute pentru româncă
- Emma Răducanu, învinsă în primul tur la WTA Dubai. Britanica, în cădere liberă după eșecul de la Transylvania Open
- Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai! Victorie în 2 seturi pentru româncă
- Gabriela Ruse, out de la WTA 1000 Dubai! Românca a fost eliminată încă din primul tur
- Karolina Muchova, campioană la Doha! A învins noua stea a tenisului feminin