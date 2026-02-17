Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA - Antena Sport

Închide meniul
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA

Home | Tenis | WTA

Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA

Alex Masgras Publicat: 17 februarie 2026, 13:09

Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci / Profimedia

Jaqueline Cristian a obţinut calificarea în optimile de finală de la Dubai, după ce a stat pe teren 34 de minute în meciul cu Ella Seidel, numărul 95 WTA, în turul 2. Românca a câştigat cu 6-0 primul set, după care jucătoarea din Germania a abandonat, din cauza unor probleme medicale.

Meciul a început cu un game maraton, în care Cristian a avut nevoie de patru mingi de break pentru a câştiga primul game al meciului. După acest moment, Cristian a defilat.

Jaqueline Cristian, în optimi la Dubai!

Pentru Jaqueline Cristian urmează acum un duel tare pentru un loc în sferturile de finală de la Dubai. Românca o va întâlni pe Mirra Andreeva, locul 7 WTA care a stat în primul tur, iar în turul 2 nu a jucat după abandonul Dariei Kasatkina. Acesta va fi primul meci între cele două jucătoare.

Pentru calificarea în optimile de finală de la Dubai, Jaqueline Cristian va primi 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA. O calificare în sferturi îi va aduce româncei suma 98.500 de dolari, urmând să primească şi 215 puncte în clasamentul WTA.

1 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 2 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 3 S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” 4 Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului 5 Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj 6 Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar
