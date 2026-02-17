Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA - Antena Sport

Jaqueline Cristian a obţinut calificarea în optimile de finală de la Dubai, după ce a stat pe teren 34 de minute în meciul cu Ella Seidel, numărul 95 WTA, în turul 2. Românca a câştigat cu 6-0 primul set, după care jucătoarea din Germania a abandonat, din cauza unor probleme medicale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a început cu un game maraton, în care Cristian a avut nevoie de patru mingi de break pentru a câştiga primul game al meciului. După acest moment, Cristian a defilat.

Jaqueline Cristian, în optimi la Dubai!

Pentru Jaqueline Cristian urmează acum un duel tare pentru un loc în sferturile de finală de la Dubai. Românca o va întâlni pe Mirra Andreeva, locul 7 WTA care a stat în primul tur, iar în turul 2 nu a jucat după abandonul Dariei Kasatkina. Acesta va fi primul meci între cele două jucătoare.

Medical time out for Ella Seidel

Physio checking her vitals

Jaqueline Cristan to serve next at 5-0 pic.twitter.com/QYpzorWs6x

— edgeAI (@edgeAIapp) February 17, 2026

Pentru calificarea în optimile de finală de la Dubai, Jaqueline Cristian va primi 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA. O calificare în sferturi îi va aduce româncei suma 98.500 de dolari, urmând să primească şi 215 puncte în clasamentul WTA.