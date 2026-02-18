Anunțul făcut de UEFA a doua zi după scandalul din Benfica - Real Madrid: "S-a deschis o investigație" - Antena Sport

UEFA a venit cu un comunicat la scurt timp după scandalul izbucnit la meciul din Liga Campionilor dintre Benfica și Real Madrid. Forul european a transmis că rapoartele de joc sunt analizate, iar în cazul în care se vor dicta sancțiuni ele vor fi anunțate pe site-ul oficial.
Meciul dintre Benfica și Real Madrid de pe Estadio da Luz a fost marcat de un scandal “monstru”, după ce protocolul antirasism a fost activat. Vinicius i-a transmis centralului Francois Letexier că unul dintre adversarii săi, Prestianni, i-a adresat insulte rasiste după ce a celebrat reușita sa la colțul terenului, în fața fanilor portughezi.
Cum arată mesajul transmis de UEFA
Brazilianul a susținut că adversarul său l-a numit “maimuță”, venind și cu un mesaj pe rețelele sociale în miez de noapte. Prestianni a venit și el cu o replică și a negat acuzațiile respective, iar recent Benfica a sărit și ea în apărarea jucătorului său.
Recent, UEFA a venit la rândul ei cu un punct de vedere emis pentru cei de la Sky Sports, preluat ulterior de jurnaliștii spanioli de la marca.com. Prin intermediul unui mesaj sec, forul european a transmis următoarele:
“Rapoartele oficiale legate de meciurile jucate ieri sunt în prezent analizate. Unde s-au raportat probleme s-a deschis o investigație, iar dacă aceasta va duce la sancțiuni disciplinare, ele vor fi anunțate pe site-ul oficial UEFA.
În momentul față, nu avem ce informație suplimentară să oferim, precum nici vreun comentariu“, a fost comunicatul scurt al forului european.
Real Madrid și Benfica se vor înfrunta săptămâna viitoare în manșa retur a barajului pentru optimile Ligii Campionilor. Formația din capitala Spaniei va porni cu avansul de un gol creat după victoria de pe Estadio da Luz, scor 1-0.
- Jose Mourinho a dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în timpul scandalului din Benfica – Real: “Singurul lucru”
- Probele folosite de Benfica pentru a-l apăra pe Prestianni în scandalul cu Vinicius. Videoclipul publicat
- Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr: “Am fost ameninţat”
- Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica – Real Madrid: “Rasiștii sunt lași”
- Jose Mourinho, acuze fără precedent după Benfica – Real! “Arbitrul avea o foaie pe care scria exact asta”