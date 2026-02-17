Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice - Antena Sport

Închide meniul
Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice

Andrei Nicolae Publicat: 17 februarie 2026, 23:13

Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice

Mihai Tentea și George Iordache, la Jocurile Olimpice de Iarnă / Profimedia

Mihai Tentea şi George Iordache au obținut un rezultat fabulos pentru România în proba de bob-2 masculin de la Jocurile Olimpice, unde s-au clasat pe locul 5. Performanța celor doi este cea mai bună a țării noastre la Milano-Cortino, dar și cea mai bună la această disciplină de la JO din 1972 încoace, de 54 de ani. În plus, Tentea și Iordache au adus cea mai bună performanță pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă per general din 1992 încoace, de la un loc 4 ocupat de sănierii Ioan Apostol și Liviu Cepoi.

Antena Sport îți prezintă în rândurile următoare cum au ajuns cei doi boberi la rezulatul de zile mari din prezent.

Primii pași ai lui Mihai Tentea la bob până în prezent

Mihai Tentea și-a început cariera în bobul de performanță în 2014. În 2016, a fost portdrapelul României la Jocurile Olimpice de Interet de la Lillehammer (Norvegia), unde a obținut un rezultat extrem de bun la monobob, terminând pe 4.

Ulterior, a fost prezent la Mondiale și Europene de tineret, cucerind trei medalii de aur la competițiile continentale și alte două la cele pe toată lumea. Tentea a început să își facă simțită prezența și la competițiile de profesioniști, iar în 2018 a participat în proba de bob-2 la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang alături de Ciprian Daroczi, unde a fost cel mai tânăr pilot din competiția olimpică la disciplina sa.

După ce a terminat pe 18 în Coreea de Sud, sportivul din Pitești a mers și la Beijing 2022, unde a ocupat locul 16 la bob-2 și 13 la bob-4. În prezent, el și Iordache sunt antrenați de Iulian Păcioianu, și el fost bober de performanță, cu trei participări la Jocurile Olimpice, niciuna dintre ele nereușind să atingă performanța reușită de elevii săi din prezent.

George Iordache, un fost atlet cu start întârziat în bob

De cealaltă parte, Iordache, născut în 2003 la Curtea de Argeș, a făcut inițial atletism, însă a fost remarcat de Păcioianu, care l-a luat sub aripa sa în 2022 și a început să facă bob alături de el. Participant pentru prima dată la Jocurile Olimpice de Iarnă, el a arătat că are potențoial încă de la Campionatul European de Juniori din 2023, când a câștigat arginul în proba de bob-4, într-un echipaj din care a făcut parte și Mihai Tentea.

În 2025, tot alături de colegul cu care a scris istorie la Milano-Cortino, a câștigat un bronz la Mondialul de Juniori. La nivel de seniori, cel mai bun rezultat îl înregistrase la un European din Germania, unde a terminat pe locul 8 la bob-4.

Acum, românii au un nou rezultat uriaș cu care se pot mândri, și anume cea mai bună clasare din cariera lor la cea mai importantă competiție.

