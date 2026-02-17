E rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia - Antena Sport

Naţionala României are o problemă înaintea barajului pentru World Cup 2026 cu Turcia, ce se va disputa pe 26 martie. Mircea Lucescu va fi nevoit să aducă un jucător care nu mai este titular la echipa de club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din sursele Antena Sport, Ştefan Târnovanu va fi din nou chemat la echipa naţională, chiar dacă la FCSB a ajuns rezervă. Gigi Becali a decis că titular de drept să fie Matei Popa, portar util şi pentru regula U21.

Ştefan Târnovanu va fi convocat pentru barajul cu Turcia

Lucescu nu are pur şi simplu soluţii şi e nevoit să îl cheme pe Târnovanu, cel care a adunat deja 4 selecţii pentru naţională. La cum arată lucrurile în acest moment, Ionuţ Radu va fi titular, iar, în lipsa lui Horaţiu Moldovan, naţionala s-ar baza pe Târnovanu şi Marian Aioani, care şi el a acuzat probleme în meciul cu Farul.

Stafful lui Mircea Lucescu a mai încercat o pistă: Cosmin Dur-Bozoancă! Dar reprezentanţii naţionalei au fost să-l urmărească la meciul cu FCSB, în care portarul Oţelului a încasat patru goluri.

Din portarii care au mai fost în trecut în vizorul lui Lucescu, Răzvan Sava a ieșit din schemă la Udinese, iar Florin Niță, portarul de EURO, este liber de contract din vară încoace.