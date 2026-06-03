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Jurnal Antena Sport | Hagi schimbă liniile

Hagi va schimba naționala cu Țara Galilor! 4 jucători se mândresc că au debutat în tricoul României cu Hagi selecționer, aseară în Georgia.

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