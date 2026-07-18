Gică Hagi ştie cine va câştiga Cupa Mondială 2026: „Va fi cea mai frumoasă finală! V-am zis de la început”

Gică Hagi, selecţionerul României, este pregătit pentru finala Cupei Mondiale 2026. Spania şi Argentina se vor întâlni în ultimul act de la New York. Partida se joacă duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Spania a ajuns în finală după ce a trecut în semifinale de Franţa, în timp ce Argentina a reuşit o nouă remontadă în semifinala cu Anglia şi va lupta pentru a-şi apăra titlul cucerit în 2022.

Gică Hagi mizează pe Spania în finala cu Argentina de la Cupa Mondială 2026: „Cu toate că acolo e Messi şi trebuie să ţinem cont”

Pentru duelul de duminică, Gică Hagi mizează pe naţionala condusă de Luis de la Fuente, dar ţine în continuare cont de Lionel Messi. La 39 de ani, argentinianul a făcut un turneu final de vis şi a contribuit din plin la succesul sud-americanilor din ultima lună.

Indiferent de rezultat, Gică Hagi este convins că finala se va ridica la nivelul aşteptărilor:

„(n.r. cine va câştiga Cupa Mondială?) Spania, v-am zis de la început. Cu toate că acolo e Messi şi trebuie să ţinem cont. Au ajuns în finală cele mai tehnice echipe şi cele mai creative. Va fi cea mai frumoasă finală”, a declarat Gică Hagi.