Basarab Panduru, uimit după ce a văzut în FCSB – FC Argeş 2-0: „Mă miră! Fără prea mult efort”

Basarab Panduru a fost surprins de ce a văzut în partida de vineri seară dintre FCSB şi FC Argeş, din prima etapă a noului sezon din Liga 1. Formaţia roş-albastră s-a impus cu 2-0 şi a debutat cu dreptul în noua stagiune. Echipa lui Marius Baciu vrea să uite rezultatele din sezonul trecut, când a jucat în play-out.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De partea cealaltă, FC Argeş a jucat sezonul trecut în play-off, dar formaţia pregătită de Bogdan Andone nu a impresionat în meciul disputat vineri seară în Ghencea. Basarab Panduru nu a înţeles deloc tactica piteştenilor.

Basarab Panduru, despre tactica aleasă de FC Argeş în meciul cu FCSB: „Ce trebuia să faci?”

Fostul internaţional român este de părere că FC Argeş trebuia să încerce să joace precum sezonul trecut, atunci când a reuşit să se impună la Bucureşti şi consideră că FCSB a câştigat acest meci fără să depună prea mult efort:

„Subţire a fost FC Argeş în seara asta, fără prea mult efort, cu două goluri din faze fixe, FCSB conduce în prima repriză şi gestionează bine repriza a doua.

Mă miră abordarea Argeşului. Anul trecut au jucat cu cinci fundaşi. Eşti o echipă care ai jucat cu cinci fundaşi, ai câştigat la Bucureşti aşa, ce trebuia să faci?! Să nu iei gol în prima repriză, să duci meciul cât mai repede, să intre jucătorii de la FCSB de pe bancă pe final, care sunt toţi foarte tineri, şi să încerci să marchezi”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.