Home | Fotbal | Liga 1 | Basarab Panduru, uimit după ce a văzut în FCSB – FC Argeş 2-0: „Mă miră! Fără prea mult efort”

Basarab Panduru, uimit după ce a văzut în FCSB – FC Argeş 2-0: „Mă miră! Fără prea mult efort”

Alex Masgras Publicat: 18 iulie 2026, 8:51 / Actualizat: 18 iulie 2026, 10:23

Comentarii
Basarab Panduru, uimit după ce a văzut în FCSB – FC Argeş 2-0: „Mă miră! Fără prea mult efort

Basarab Panduru, în timpul unei emisiuni / Orange Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Basarab Panduru a fost surprins de ce a văzut în partida de vineri seară dintre FCSB şi FC Argeş, din prima etapă a noului sezon din Liga 1. Formaţia roş-albastră s-a impus cu 2-0 şi a debutat cu dreptul în noua stagiune. Echipa lui Marius Baciu vrea să uite rezultatele din sezonul trecut, când a jucat în play-out.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De partea cealaltă, FC Argeş a jucat sezonul trecut în play-off, dar formaţia pregătită de Bogdan Andone nu a impresionat în meciul disputat vineri seară în Ghencea. Basarab Panduru nu a înţeles deloc tactica piteştenilor.

Basarab Panduru, despre tactica aleasă de FC Argeş în meciul cu FCSB: „Ce trebuia să faci?”

Fostul internaţional român este de părere că FC Argeş trebuia să încerce să joace precum sezonul trecut, atunci când a reuşit să se impună la Bucureşti şi consideră că FCSB a câştigat acest meci fără să depună prea mult efort:

„Subţire a fost FC Argeş în seara asta, fără prea mult efort, cu două goluri din faze fixe, FCSB conduce în prima repriză şi gestionează bine repriza a doua.

Mă miră abordarea Argeşului. Anul trecut au jucat cu cinci fundaşi. Eşti o echipă care ai jucat cu cinci fundaşi, ai câştigat la Bucureşti aşa, ce trebuia să faci?! Să nu iei gol în prima repriză, să duci meciul cât mai repede, să intre jucătorii de la FCSB de pe bancă pe final, care sunt toţi foarte tineri, şi să încerci să marchezi”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Motociclist aruncat zeci de metri în aer, în Caraş-Severin. A rămas paralizat de la gât în jos
Observator
Motociclist aruncat zeci de metri în aer, în Caraş-Severin. A rămas paralizat de la gât în jos
Rică Răducanu, externat după accidentul care l-a băgat în spital. Fostul mare portar e în scaun cu rotile
Fanatik.ro
Rică Răducanu, externat după accidentul care l-a băgat în spital. Fostul mare portar e în scaun cu rotile
12:27

Când debutează Eddy Gnahore la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după succesul cu FC Argeș
12:17

Spaniolii se tem de Lionel Messi înaintea finalei de la Mondial: „O imensă provocare”
11:44

Fost campion mondial cu Spania, apel către Donald Trump: „Ajutor”. Motivul incredibil pentru care nu poate intra în SUA
11:40

Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist
10:56

„România are nevoie de el”. Sfatul pe care Marius Baciu i l-a dat lui Octavian Popescu, înainte de noul sezon
10:32

FotoMoment inedit înaintea finalei Cupei Mondiale 2026! Novak Djokovic şi Tom Brady le-au pus întrebări lui Lionel Messi şi Rodri
Vezi toate știrile
1 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate” 2 Adio, Dinamo! Fotbalistul pleacă înainte de startul noului sezon de Liga 1 3 Probleme de lot pentru Nuno Campos înainte de debutul la Dinamo! Cum ar putea arăta echipa la meciul cu Petrolul 4 Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB 5 FIFA a făcut marele anunţ! Cine arbitrează finala Cupei Mondiale? Centralul a izbucnit în plâns când a aflat 6 FCSB, CFR și „U” Cluj și-au aflat posibilele adversare din turul 3 preliminar Conference League. Lista completă
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze