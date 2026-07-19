Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Presa internaţională a explodat după prima repriză perfectă în Franţa – Anglia 0-4: „Umilinţă” / „O zdrobesc”

Presa internaţională a explodat după prima repriză perfectă în Franţa – Anglia 0-4: „Umilinţă” / „O zdrobesc”

Mihai Alecu Publicat: 19 iulie 2026, 1:07

Comentarii
Presa internaţională a explodat după prima repriză perfectă în Franţa – Anglia 0-4: „Umilinţă / „O zdrobesc

Reacţia presei internaţionale după prima repriză la Franţa - Anglia. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Prima repriză a partidei dintre Franţa şi Anglia, finala mică a Cupei Mondiale 2026, transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, a adus o desfăşurare cum nimeni nu se aştepta şi un scor neverosimil: 4-0 pentru britanici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aflat la ultimul meci pe banca naţionalei „Cocoşului Galic”, Didier Deschamps nu a reuşit să-şi capaciteze jucătorii pentru duelul de la Miami şi urmările au fost dezastruoase.

Franţa, repriză de coşmar în finală mică de la Cupa Mondială, cu Anglia

O partidă în care Franţa a fost dată favorită înainte de start şi în care Thomas Tuchel a ales să odihnească mai mulţi jucători importanţi ai Angliei, precum Harry Kane şi Jude Bellingham, a avut o primă repriză absolut de neuitat pentru britanici.

Declan Rice a deschis scorul în minutul 3, după care a urmat un gol al lui Konsa şi două reuşite ale lui Bukayo Saka. Astfel, la pauză tabela a arătat un avantaj clar al Angliei în faţa Franţei, la care nimeni nu se aştepta: 4-0!

Reacţii din presa internaţională după ce Anglia a dat 4 goluri în prima repriză a meciului cu Franţa

Cei de la L’Equipe au titrat sec pe prima pagină: „E deja o umilinţă!”, în timp ce jurnaliştii de la Sky Sports au scris: „Incredibil! Saka a reuşit o dublă şi Anglia are 4-0 la pauză cu Franţa!”.

Reclamă
Reclamă

Ziariştii de la The Sun au fost şi mai entuziaşti: „Bukayo Saka înscrie de două ori, iar Rice marchează un gol spectaculos, în timp ce «Cei Trei Lei» o zdrobesc pe Franța.”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Bogdan Sicilianul este săltat de mascați, după ce a sfidat Poliția și a amenințat o tânără
Observator
Momentul în care Bogdan Sicilianul este săltat de mascați, după ce a sfidat Poliția și a amenințat o tânără
Cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei. Imaginile cu superba blondă în costum de baie s-au viralizat
Fanatik.ro
Cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei. Imaginile cu superba blondă în costum de baie s-au viralizat
2:47

Kylian Mbappe a scris din nou istorie la Cupa Mondială! E golgheter şi face un „pariu” în duelul cu Messi: „Am mai spus-o”
2:45

„El a fost primul care mi-a spus!” Saka a dezvăluit ce i-a transmis Bellingham la penalty
2:00

VIDEOFranța – Anglia 4-6. Mulţumim, domnilor! Fotbalul în cea mai pură formă a spectacolului
0:59

Întâlnire de gradul III între Zlatan și Haaland! Primele cuvinte spuse de Ibra l-au lăsat fără replică
23:54 18 iul.

Adrian Mihalcea, la pământ după 0-4 cu Universitatea Craiova: „Nu îmi explic!”
23:41 18 iul.

VideoGabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța – Anglia
Vezi toate știrile
1 Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist 2 „O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale 3 Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 4 Gică Hagi ştie cine va câştiga Cupa Mondială 2026: „Va fi cea mai frumoasă finală! V-am zis de la început” 5 Basarab Panduru, uimit după ce a văzut în FCSB – FC Argeş 2-0: „Mă miră! Fără prea mult efort” 6 FotoIon Țiriac a atras toate privirile la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”. Gestul făcut pentru „Zeița de la Montreal”
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu