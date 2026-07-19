Presa internaţională a explodat după prima repriză perfectă în Franţa – Anglia 0-4: „Umilinţă” / „O zdrobesc”

Prima repriză a partidei dintre Franţa şi Anglia, finala mică a Cupei Mondiale 2026, transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, a adus o desfăşurare cum nimeni nu se aştepta şi un scor neverosimil: 4-0 pentru britanici.
Aflat la ultimul meci pe banca naţionalei „Cocoşului Galic”, Didier Deschamps nu a reuşit să-şi capaciteze jucătorii pentru duelul de la Miami şi urmările au fost dezastruoase.
Franţa, repriză de coşmar în finală mică de la Cupa Mondială, cu Anglia
O partidă în care Franţa a fost dată favorită înainte de start şi în care Thomas Tuchel a ales să odihnească mai mulţi jucători importanţi ai Angliei, precum Harry Kane şi Jude Bellingham, a avut o primă repriză absolut de neuitat pentru britanici.
Declan Rice a deschis scorul în minutul 3, după care a urmat un gol al lui Konsa şi două reuşite ale lui Bukayo Saka. Astfel, la pauză tabela a arătat un avantaj clar al Angliei în faţa Franţei, la care nimeni nu se aştepta: 4-0!
Reacţii din presa internaţională după ce Anglia a dat 4 goluri în prima repriză a meciului cu Franţa
Cei de la L’Equipe au titrat sec pe prima pagină: „E deja o umilinţă!”, în timp ce jurnaliştii de la Sky Sports au scris: „Incredibil! Saka a reuşit o dublă şi Anglia are 4-0 la pauză cu Franţa!”.
Ziariştii de la The Sun au fost şi mai entuziaşti: „Bukayo Saka înscrie de două ori, iar Rice marchează un gol spectaculos, în timp ce «Cei Trei Lei» o zdrobesc pe Franța.”
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