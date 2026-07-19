Franța – Anglia 4-6. Mulţumim, domnilor! Fotbalul în cea mai pură formă a spectacolului

Min. 80: Ocazie Anglia! Bellingham pătrunde în careu şi e blocat de Henderson.

Min. 75: Ocazie Franţa! Olise reia din careu, dar nu prinde poarta.

Min. 66: GOOOL Franţa! Olise combină din nou cu Mbappe şi atacantul marchează cu un şut în forţă din careu.

Min. 64: Ocazie Franţa! Dembele trage slab din careu.

Min. 61: Ocazie Franţa! Olise pătrunde frumos şi trage puţin pe lângă poartă.

Min. 59: Ocazie Anglia! Lovitura de cap a lui Toney e respinsă de Maignan.

Min. 57: Ocazie Franţa! Dembele scapă spre poartă, e blocat, după care Olise e blocat şi el, iar arbitrul ridică ofsaid în cele din urmă.

Min. 54: GOOOOL Franţa! Mbappe pasează excelent pentru Barcola şi acesta marchează.

Min. 48: GOOOL Franţa! Olise pasează superb pentru Mbappe, iar atacantul punctează cu un şut simplu.

Min. 46: Start în partea secundă.

PAUZĂ

Min. 45+1: GOOOL Anglia! Saka marchează din nou.

Min. 37: GOOOL Anglia! După o fază prelungită de atac, Saka marchează în ciuda eforturilor făcute de fundaşii francezi.

Min. 35: Ocazie Franţa! Mbappe pătrunde în careu şi trage puternic, însă Henderson respinge.

Min. 33: Ocazie Anglia! Rashford driblează superb şi trage de la distanţă, dar blochează Maignan.

Min. 28: Ocazie Franţa! Mbappe scapă spre poartă, şutul său e blocat, iar arbitrul fluieră ofsaid.

Min. 22: Ocazie Franţa! Mbappe trage de la marginea careului, dar nu prinde cadrul porţii.

Min. 18: GOOOL Anglia! Centrarea din corner e reluată în poartă de Ezri Konsa.

Min. 18: Ocazie Anglia! Saka scapă spre poartă din nou, dar şutul e blcat de Lacroix.

Min. 12: Gol anulat pentru Anglia! Saka scapă pe contraatac, marchează cu un şut puternic, dar poziţia din care a plecat a fost de ofsaid.

Min. 10: Ocazie Franţa! Cherki trage de la marginea careului, dar Henderson e la post.

Min. 3: GOOOL Anglia! Rice marchează cu un şut superb, de la marginea careului.

Min. 1: A început partida!

FRANȚA (4-2-3-1): Maignan – Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez – Zaire-Emery, Rabiot – Cherki, Olise, Doue – Mbappe

Rezerve: B. Samba, R. Risser – Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, L. Hernandez, Kone, Tchouameni, Akliouche, Dembele, Thuram, Barcola, Mateta

ANGLIA (4-2-3-1): D. Henderson – Quansah, Konsa, Guehi, Spence – Rice, Eze – Saka, Rogers, Rashford – Toney

Rezerve: Pickford, Trafford – O’Reilly, Stones, Chalobah, Burn, R. James, E. Anderson, Bellingham, J. Henderson, Kane, Gordon, Watkins, Madueke

Franţa – Anglia, duel pentru locul 3 la Cupa Mondială

Update: Didier Deschamps, la ultimul meci pe banca naționalei Franței. Povestea mandatului său de succes. Detalii AICI.

Update: Imagini de la ultimul antrenament al naționalei Franței, înaintea meciului cu Anglia.

Kylian Mbappé trained with the rest of the French squad ahead of their third-place playoff against England pic.twitter.com/hGdE1SSqot

— Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 18, 2026

Update: Jucătorii Angliei au ajuns la Miami, acolo unde vor disputa meciul cu Franța, pentru bronzul mondial.

Update: Cine va arbitra finala mică a Campionatului Mondial, dintre Franţa şi Anglia Detalii AICI

Franța, naționala care era considerată în ultima perioadă marea favorită la câștigarea Cupei Mondiale, vine la meciul pentru bronz după ce a fost eliminată de Spania în semifinale. Trupa lui Luis de la Fuente a făcut un joc tactic perfect și nu le-a permis lui Mbappe și colegilor săi să pună în pericol poarta lui Unai Simon, iar ibericii s-au impus cu 2-0.

De cealaltă parte, Anglia vine după o înfrângere mai dramatică decât cea suferită de „Les Bleus”. Trupa lui Tuchel a fost învinsă de Argentina cu 2-1, deși în minutul 84 conducea cu 1-0. După golul înscris de Anthony Gordon, „three lions” au cedat foarte mult teren și i-a permis campioanei mondiale en-titre să atace în valuri, iar astfel au venit golurile lui Enzo Fernandez (min. 85) și Lautaro Martinez (min. 90+2).

Ultimul meci dintre cele două mari naționale a avut loc tot la Cupa Mondială, dar în 2022, când s-au înfruntat în sferturi. Atunci, Franța s-a impus cu 2-1 la capătul unui duel în care Harry Kane a ratat o lovitură de la 11 metri la când „Les Bleus” erau în avantaj în minutul 84.

Echipele probabile în Franța – Anglia:

Franța: Maignan – Gusto, L. Hernandez, Konate, T. Hernandez – Zaire-Emery, Kante – Akliouche, Cherki, Thuram – Mbappe;

Anglia: Pickford – Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly – Mainoo, Eze – Madueke, Bellingham, Rashford – Kane;