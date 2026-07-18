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Gabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța – Anglia

Andrei Nicolae Publicat: 18 iulie 2026, 23:41

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Gabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța – Anglia. Fanii prezenţi în Piaţa Antena World Cup sunt prezenți pentru duelul de la Miami.

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