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Gabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța – Anglia. Fanii prezenţi în Piaţa Antena World Cup sunt prezenți pentru duelul de la Miami.
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Aşteptăm în continuare clipuri în care să arătaţi cum trăiţi voi Campionatul Mondial, pe reteauadefani.a1.ro.
Proiect susţinut de DIGI Romania.
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