Adrian Mihalcea, la pământ după 0-4 cu Universitatea Craiova: „Nu îmi explic!”

Adrian Mihalcea a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – UTA 4-0. Acesta a vorbit și despre modul în care echipa sa a încasat 4 goluri în a doua repriză.

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Campioana României a făcut spectacol în a doua repriză a duelului cu UTA. Teles, Baiaram și Elisor au marcat pentru Craiova, în timp ce Alomerovic și-a trimis mingea în propria poartă.

Ce a spus Adrian Mihalcea după 0-4 cu Universitatea Craiova

„Nu îmi explic ce s-a întâmplat în ultimele cinci minute. Nu știu dacă m-am gândit vreodată că se poate întâmpla așa ceva. Am avut un joc consistent până în minutul 80, după care ceva s-a dereglat. S-a terminat 0-4.

Dacă e să iau partea pozitivă, timp de 80-85 de minute băieții au respectat indicațiile. Am întâlnit o echipă bună, știam acest lucru. La pauză au introdus jucători de valoare, iar noi, prin schimbările făcute, nu am reușit să le facem față.

Sunt convins că vom trece peste acest moment. Este abia începutul campionatului. Am întâlnit o echipă bună, iar noi poate am avut o parte mai puțin bună din repriza a doua. Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat.