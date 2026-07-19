Întâlnire de gradul III între Zlatan și Haaland! Primele cuvinte spuse de Ibra l-au lăsat fără replică

Erling Haaland a avut numai de câștigat după Mondial. Nu doar că a devenit subiect de discuție la emisiunea lui Jimmy Fallon cu invitat special actorul Tom Holland, dar vlog-urile lui de pe Youtube au strâns sute de mii de vizualizări.
Nu e de mirare având în vedere momentele inedite prezentate de Haaland în clipurile postate. În cel mai recent, ultimul de la Campionatul Mondial, Haaland arată și o interacțiune pe care a avut-o cu Zlatan Ibrahimovic.
Zlatan și Haaland, față în față
„Când ești milionar arăți așa (nr. arată spre Haaland), când ești miliardar arăți așa (nr. arată spre el” a spus Zlatan spre amuzamentul lui Haaland.
Discuția pe ton amuzant a continuat între cei doi, iar Haaland l-a complimentat pe Zlatan: „el a fost mai bun decât mine. Eu mă pricep mai bine la marcat goluri, dar el este un jucător de fotbal mai complet” a spus Haaland.
Ibrahimovic a încheiat într-o notă mai serioasă, când a fost întrebat despre evoluția lui Haaland la Mondial: „Lăsând gluma la o parte, ce pot să spun este că a făcut exact ceea ce știe el cel mai bine: a marcat goluri pe bandă rulantă. Adică, dacă ai nevoie de goluri, îl suni pe Haaland”
Erling Haaland met football legend Zlatan Ibrahimović who immediately clowned him for what he was wearing 😭
“when you’re a millionaire you look like this, when you’re a billionaire you look like this” pic.twitter.com/kDReDqmA6c
— yoxic (@yoxics) July 18, 2026
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