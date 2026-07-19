Întâlnire de gradul III între Zlatan și Haaland! Primele cuvinte spuse de Ibra l-au lăsat fără replică

Erling Haaland a avut numai de câștigat după Mondial. Nu doar că a devenit subiect de discuție la emisiunea lui Jimmy Fallon cu invitat special actorul Tom Holland, dar vlog-urile lui de pe Youtube au strâns sute de mii de vizualizări.

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Nu e de mirare având în vedere momentele inedite prezentate de Haaland în clipurile postate. În cel mai recent, ultimul de la Campionatul Mondial, Haaland arată și o interacțiune pe care a avut-o cu Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan și Haaland, față în față

„Când ești milionar arăți așa (nr. arată spre Haaland), când ești miliardar arăți așa (nr. arată spre el” a spus Zlatan spre amuzamentul lui Haaland.

Discuția pe ton amuzant a continuat între cei doi, iar Haaland l-a complimentat pe Zlatan: „el a fost mai bun decât mine. Eu mă pricep mai bine la marcat goluri, dar el este un jucător de fotbal mai complet” a spus Haaland.

Ibrahimovic a încheiat într-o notă mai serioasă, când a fost întrebat despre evoluția lui Haaland la Mondial: „Lăsând gluma la o parte, ce pot să spun este că a făcut exact ceea ce știe el cel mai bine: a marcat goluri pe bandă rulantă. Adică, dacă ai nevoie de goluri, îl suni pe Haaland”