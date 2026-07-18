A început Liga 1: autogol de cascadorii râsului la Universitatea Craiova – UTA Arad

Duelul dintre Universitatea Craiova şi UTA Arad, din prima etapă a Ligii 1, a avut parte de un final incredibil, asta după ce oltenii au reuşit să puncteze în mai multe rânduri şi să aibă parte de o victorie clară, 4-0.

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Oltenii au fost la egalitate la pauză cu formaţia condusă de Adrian Mihalcea, 0-0, însă au avut o repriză secundă foarte bună şi în cele din urmă au obţinut succesul într-o manieră categoric.

UTA a terminat în genunchi meciul cu Universitatea Craiova, după un autogol antologic

Ultimele minute ale confruntării din Bănie au fost de-a dreptul incredibile, iar după ce echipa lui Filipe Coelho s-a desprins pe tabelă, a venit faza cu care practic s-a încheiat partida. David Matei a încercat o pătrundere solitară, dar a fost blocat, iar balonul a ajuns la fundaşul stânga al arădenilor, Dino Alomerovic.

Acesta a pasat către propria poartă, însă Gorcea, venit să prindă balonul în braţe, a putut doar să privească cum acesta se duce pe lângă el şi astfel oltenii bifează al patrulea gol al confruntării. Adrian Mihalcea a părut şi el uluit de greşeala pe care a văzut-o.

Universitatea Craiova a început la turaţie maximă sezonul

Pentru Universitatea Craiova a fost al patrulea meci oficial al sezonului şi al treilea succes, iar totodată partida cu U Cluj din Supercupa României a fost una încheiată cu trofeul ridicat de olteni în urma loviturilor de departajare.