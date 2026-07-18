„O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale

Lionel Messi şi Lamine Yamal se vor întâlni pentru prima oară pe un teren de fotbal chiar în finala Cupei Mondiale 2026. Duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, Spania, campioana europeană en-titre, va întâlni Argentina, campioana mondială en-titre.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urmă cu 19 ani, când Lionel Messi avea doar 20 de ani şi evolua la Barcelona, argentinianul a realizat o şedinţă foto caritabilă pentru UNICEF. Într-una dintre poze, Lionel Messi spală într-o cădiţă un bebeluş de doar 6 luni.

Lionel Messi a comentat poza din 2007 cu Lamine Yamal înaintea finalei Cupei Mondiale: „E incredibil”

Bebeluşul respectiv era Lamine Yamal, noul star al Barcelonei şi finalist la ediţia de anul acesta a Cupei Mondiale. 19 ani mai târziu, cei doi se vor reîntâlni, urmând să lupte pentru cel mai râvnit trofeu din fotbalul mondial.

Cu două zile înaintea marelui meci, Lionel Messi a fost prezent la un eveniment alături de Emiliano Martinez şi Lionel Scaloni, dar şi rivalii Rodri şi Luis de la Fuente. Printre cei care au moderat se numără şi Novak Djokovic, Kevin Durant şi Tom Brady. Legenda din fotbalul american a adus în discuţie fotografia cu Yamal, iar Messi a vorbit la superlativ despre vedeta Barcelonei:

„Lamine e un jucător care poate realiza foarte multe. Are o carieră uriaşă în faţă şi este o oportunitate de a scrie istorie, dar sper că nu acesta este momentul.