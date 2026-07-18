„O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale

Lionel Messi şi Lamine Yamal se vor întâlni pentru prima oară pe un teren de fotbal chiar în finala Cupei Mondiale 2026. Duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, Spania, campioana europeană en-titre, va întâlni Argentina, campioana mondială en-titre.
În urmă cu 19 ani, când Lionel Messi avea doar 20 de ani şi evolua la Barcelona, argentinianul a realizat o şedinţă foto caritabilă pentru UNICEF. Într-una dintre poze, Lionel Messi spală într-o cădiţă un bebeluş de doar 6 luni.
Lionel Messi a comentat poza din 2007 cu Lamine Yamal înaintea finalei Cupei Mondiale: „E incredibil”
Bebeluşul respectiv era Lamine Yamal, noul star al Barcelonei şi finalist la ediţia de anul acesta a Cupei Mondiale. 19 ani mai târziu, cei doi se vor reîntâlni, urmând să lupte pentru cel mai râvnit trofeu din fotbalul mondial.
Cu două zile înaintea marelui meci, Lionel Messi a fost prezent la un eveniment alături de Emiliano Martinez şi Lionel Scaloni, dar şi rivalii Rodri şi Luis de la Fuente. Printre cei care au moderat se numără şi Novak Djokovic, Kevin Durant şi Tom Brady. Legenda din fotbalul american a adus în discuţie fotografia cu Yamal, iar Messi a vorbit la superlativ despre vedeta Barcelonei:
„Lamine e un jucător care poate realiza foarte multe. Are o carieră uriaşă în faţă şi este o oportunitate de a scrie istorie, dar sper că nu acesta este momentul.
(n.r. despre poză) E o nebunie faptul că amândoi jucăm în finala Cupei Mondiale după acea poză, e incredibil. Îi doresc mult succes şi la Barcelona. Vom face tot posibilul ca duminică să nu fie în cea mai bună formă, dar e dificil”, a declarat Lionel Messi, citat de marca.com.
Fotograful Joan Monfort nu cunoștea identitatea bebelușului. Un fost coleg de la ziarul Sport, publicația care promova calendarul, a atras atenția asupra coincidenței legate de fotografia supranumită „baia zeilor”.
„Era vorba despre fotografii pentru un calendar caritabil în care apăreau toți jucătorii Barcelonei, inclusiv Messi, care pe atunci era departe de a fi superstarul de astăzi, realizat în parteneriat cu UNICEF.
Există un moment în care Messi apare și întâlnește un bebeluș. Messi avea 20 de ani, iar bebelușul, 8 luni. Cu siguranță a fost primul bebeluș pe care Leo l-a ținut vreodată în brațe și, în mod firesc, interacțiunea dintre cei doi a fost stângace”, adaugă acesta. Messi a împlinit 39 de ani în timpul Cupei Mondiale.
- Spaniolii se tem de Lionel Messi înaintea finalei de la Mondial: „O imensă provocare”
- Fost campion mondial cu Spania, apel către Donald Trump: „Ajutor”. Motivul incredibil pentru care nu poate intra în SUA
- Moment inedit înaintea finalei Cupei Mondiale 2026! Novak Djokovic şi Tom Brady le-au pus întrebări lui Lionel Messi şi Rodri
- „Mi-aș dori să-l încuiem în cameră”. Lionel Scaloni, reacție savuroasă despre Lamine Yamal înainte de finala Mondialului
- Donald Trump l-a criticat pe Thomas Tuchel pentru tactica din Anglia – Argentina: „O greşeală”