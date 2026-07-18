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Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1

Mihai Alecu Publicat: 18 iulie 2026, 20:17

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Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1

Universitatea Craiova îl vrea pe Meriton Korenica. Foto: Sport Pictures

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Universitatea Craiova vrea să profite de problemele financiare de la CFR Cluj, formaţia care are restanţe salariale la nivel de câteva luni, iar clubul nu are în acest moment bani nici pentru plăţile de zi cu zi.

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Oltenii o duc bine din perspectiva banilor, asta pentru că au mai mulţi acţionari care acoperă cheltuielile, cât şi pentru că au avut rezultate excelente în ultimul timp şi aşa au obţinut sume importante din partea UEFA.

CFR Cluj a refuzat oferta din partea celor de la Universitatea Craiova pentru Meriton Korenica

Unul dintre cei mai buni jucători de la CFR Cluj din ultimul an, Meriton Korenica, este dorit de Universitatea Craiova, formaţie care a înaintat deja o ofertă pentru fotbalistul din Kosovo. Propunerea nu a fost însă pe placul lui Ioan Varga care a spus „pas” momentan şi cel mai probabil speră să obţină o sumă mai mare.

Se pare că Universitatea Craiova nu ar fi dat mai mult de 600.000 de euro pentru Korenica, notează jurnalistul Emanuel Roşu. De notat că s-a zvonit în trecut că jucătorul de la CFR Cluj ar putea să ajungă în MLS, la DC United, pentru o sumă mult mai mare, la nivelul milioanelor de euro, însă în cele din urmă nimic nu s-a concretizat.

Ioan Varga e pregătit să vândă orice jucător de la CFR Cluj

Patronul de la CFR Cluj nu mai poate să susţină financiar clubul în acestă perioadă şi a transmis, într-o şedinţă organizată zilele trecute, că orice jucător poate să plece de la echipă în perioada următoare pentru suma corectă.

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De altfel, în această vară au fost lăsaţi să plece mai mulţi fotbalişti importanţi, printre care Sheriff Sinyan şi Alibek Aliev, doi titulari din partea a doua sezonului trecut cărora le-a expirat contractul. De asemenea, Matei Ilie a fost cedat în Turcia, la Kasimpasa, pentru 500.000 de plus, sumă la care se adaugă şi alţi 150.000 de euro sub formă de bonusuri.

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