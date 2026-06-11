Jurnal Antena Sport | Încă un titlu pentru Halep
Inainte sa-si faca meciul de retragere la Cluj, Halep a pimit titlul de cetatean de onoare. Primarul Boc a facut-o sa se simta uriasa.
Inainte sa-si faca meciul de retragere la Cluj, Halep a pimit titlul de cetatean de onoare. Primarul Boc a facut-o sa se simta uriasa.
S-a marcat primul gol de la Campionatul Mondial 2026! Tribunele, în delir la partida de deschidereS-a marcat primul gol de la Campionatul Mondial 2026! Tribunele, în delir la partida de deschidere
Jurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru LucescuJurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru Lucescu
Jurnal Antena Sport | Încă un titlu pentru HalepJurnal Antena Sport | Încă un titlu pentru Halep
Jurnal Antena Sport | Campos e „câine” din primaJurnal Antena Sport | Campos e „câine” din prima
Jurnal Antena Sport | Carnaval mondial la New YorkJurnal Antena Sport | Carnaval mondial la New York