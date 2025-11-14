Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj

Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu fanii

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 noiembrie

SuperMondial: Wesley Sneijder, faţă în faţă cu Răducioiu la Bucureşti! Sâmbătă, ora 00:00, la Antena 1

Jurnal Antena Sport | Un fost jucător al FCSB-ului e patron de restaurant la Belgrad

21:00
LIVE VIDEOPittsburgh Penguins – Nashville Predators. Primul meci din NHL Global Series 2025, în Suedia
20:55
VideoRadu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu fanii
20:55
Finlanda – Malta 0-1. De la 21:45 joacă Germania și Olanda. Programul complet al zilei în preliminariile CM 2026
20:52
Pep Guardiola își aduce atacant de „rasă”! Cine este vârful care poate rivaliza cu vedetele „cetățenilor”
20:15
Ionuț Radu, promisiune pentru fani înainte de Bosnia: “Vom face tot ce ne stă în putință ca să nu-i dezamăgim”
19:48
Francezii sunt gata să „învie” cel mai exclusivist trofeu individual din fotbal
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! 3 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 4 Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! 5 Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă 6 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express