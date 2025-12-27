Doi „tricolori”, sfătuiți să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat de top ar trebui să se transfere - Antena Sport

Gică Craioveanu a sfătuit doi jucători ai naționalei să schimbe echipele de club înaintea barajului cu Turcia, din martie. Fostul internațional și-ar dori să-i vadă pe Valentin Mihăilă și pe Denis Drăguș în La Liga.
Cei doi „tricolori” evoluează în prezent în Turcia, însă nu au impresionat în acest sezon. Denis Drăguș nu a marcat niciun gol la Eyupspor, în timp ce Valentin Mihăilă a fost măcinat de accidentări la Rizespor.
Gică Craioveanu, sfaturi pentru Valentin Mihăilă și Denis Drăguș
Gică Craioveanu a mai declarat că prima ligă din Turcia nu este potrivită pentru toți jucătorii români, astfel că el consideră că Spania ar fi destinația ideală pentru Valentin Mihăilă și Denis Drăguș.
„Trebuie să plece în altă parte, campionatul turcesc este foarte bun, dar este foarte greu pentru mulți jucători români. Inclusiv Denis Drăguș, eu îl văd pe Denis într-un campionat mult mai puternic decât cel al Turciei.
Are valoare să plece în alt campionat. Cam spre Spania m-aș duce eu. (N.r. Îl vezi pe Mihăilă acolo?) Îl văd pe Mihăilă, pentru că e un avion, are 200 la oră când pleacă de pe loc, foarte puțin jucători au această viteză”, a declarat Gică Craioveanu, pentru AntenaSport.
Valentin Mihăilă, cotat la suma de 2,8 milioane de euro, a prins doar opt meciuri la Rizespor, reușind să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă.
De cealaltă parte, Denis Drăguș se află sub contract cu Trabzonspor, el fiind împrumutat la Eyuspor la începutul sezonului. El nu a reușit însă să se impună la echipa din Istanbul, dat fiind faptul că nu a marcat niciun gol în cele 12 meciuri bifate.
