Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul - Antena Sport

Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 8:38

Nicolae Stanciu într-un meci pentru Genoa / Profimedia Images

Răzvan Raț a oferit declarații despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Oficialul de la Genoa a dezvăluit că mijlocașul român nu-și dorește să revină în fotbalul românesc. 

Fostul internațional a declarat că Stanciu vrea să prindă cât mai multe minute la echipa de club pentru a reveni la națională. Căpitanul „tricolorilor” a ratat ultimele două acțiuni ale României din cauza unei accidentări. 

După ce s-a zvonit că Rapid ar fi următoarea echipă a lui Nicolae Stanciu, ținând cont că Dan Șucu este și patron la Genoa, Răzvan Raț a oferit toate detaliile. Acesta este convins că mijlocașul nu se va întoarce în Liga 1, în această iarnă. 

De asemenea, Raț a mai dezvăluit că Stanciu este „frustrat” de faptul că a devenit rezervă la Genoa, el evoluând extrem de puțin în ultimele luni. 

„Este frustrat, pentru că obiectivul lui este să revină la echipa națională. E căpitanul echipei naționale, e important și pentru el și pentru echipa națională. 

E important pentru el să aibă o echipă unde să joace, indiferent că ea va fi Genoa sau alta. 

Nu cred că există vreo șansă să se întoarcă în România. Dacă va fi să plece de la Genoa, eu cred că în mintea lui își dorește ceva mai sus decât Rapid”, a declarat Răzvan Raț, conform sport.ro. 

În România, Nicolae Stanciu a jucat la Alba Iulia, FC Vaslui și FCSB. În 2016, el s-a transferat la Anderlecht pentru suma de 11 milioane de euro. De atunci, el a mai jucat la echipe precum Sparta Praga, Al Ahli, Wuhan Three Towns și Damac, înainte de a reveni în Europa, la Genoa. 

  • 2 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com 
  • 1 gol a marcat Nicolae Stanciu în acest sezon, în 6 meciuri disputate în tricoul lui Genoa 
