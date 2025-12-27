Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul - Antena Sport

Răzvan Raț a oferit declarații despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Oficialul de la Genoa a dezvăluit că mijlocașul român nu-și dorește să revină în fotbalul românesc.

Fostul internațional a declarat că Stanciu vrea să prindă cât mai multe minute la echipa de club pentru a reveni la națională. Căpitanul „tricolorilor” a ratat ultimele două acțiuni ale României din cauza unei accidentări.

Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid

După ce s-a zvonit că Rapid ar fi următoarea echipă a lui Nicolae Stanciu, ținând cont că Dan Șucu este și patron la Genoa, Răzvan Raț a oferit toate detaliile. Acesta este convins că mijlocașul nu se va întoarce în Liga 1, în această iarnă.

De asemenea, Raț a mai dezvăluit că Stanciu este „frustrat” de faptul că a devenit rezervă la Genoa, el evoluând extrem de puțin în ultimele luni.

„Este frustrat, pentru că obiectivul lui este să revină la echipa națională. E căpitanul echipei naționale, e important și pentru el și pentru echipa națională.