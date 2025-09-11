Jurnal Antena Sport | Întrecere „de foc” în Turul României - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Întrecere „de foc” în Turul României
24 de echipe se întrec în Turul României la ciclism. Un italian a câștigat cățărarea din pasul Dichiu și este lider și la general.
