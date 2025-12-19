Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după dezastrul de la Atena: „Antrenorii fac două tipuri de greşeli” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 19 decembrie 2025, 21:47

Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după dezastrul de la Atena: Antrenorii fac două tipuri de greşeli"

Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec șocant pe terenul celor de la AEK Atena. Oltenii au condus cu scorul de 2-0, dar au cedat inexplicabil în fața formației din Grecia.

Mihai Stoica a comentat seara de coșmar a oltenilor și a comparat jocul acestora de la Atena cu eșecul dramatic suferit de Steaua la Middlesbrough.

Mihai Stoica, săgeți către Filipe Coelho

Universitatea Craiova a ratat ocazia de a juca în play-off-ul UEFA Conference League, după ce a pierdut într-un mod șocant pe terenul celor de la AEK Atena.

Mihai Stoica a reacționat după seara de coșmar a oltenilor și a criticat deciziile luate de antrenorul Filipe Coelho. De asemenea, el a comparat acest meci cu cel dintre Middlesbrough și Steaua, din semifinalele Cupei UEFA.

„Am trecut prin asta, aşa că… (n.r. – Se aseamănă cu Middlesbrough?) Nu cred că suportă comparaţie un meci care te poate duce în primăvara europeană a unei competiţii intercluburi cu o semifinală de Cupa UEFA.

Cam ce s-a întâmplat la echipa naţională a Franţei, cu calificarea pentru Mondialul din 1994. Atunci, francezii aveau de făcut un punct acasă cu Israel şi Bulgaria şi au făcut 0 puncte. Ce a fost aseară… Nu cred că am mai văzut. A fost o chestie foarte ciudată.

Toate, pe final, se întâmplau împotriva Craiovei. Niciodată nu m-am gândit că Crystal Palace poate să facă egal cu KuPs. Craiova este una dintre echipele cu şapte puncte şi golaveraj -2, dar singura de sub linie.

Te gândeşti că i-au avut în mână şi pe Sparta Praga, şi acum nu o să li se şteargă din memorie gesturile pe care le făceau grecii de pe bancă: ‘2-2, e perfect’. Eu zic că antrenorii fac două tipuri de greşeli: când echipa trebuie să dea gol, scot mijlocaşii şi bagă atacanţi; când trebuie să nu primească gol, scot mijlocaşii şi bagă fundaşi. Eu zic că este o mare greşeală. Eu zic că bătălia se dă la mijlocul terenului. Nu mă refer la Coelho”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

