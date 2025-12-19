Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după dezastrul de la Atena: „Antrenorii fac două tipuri de greşeli” - Antena Sport

Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec șocant pe terenul celor de la AEK Atena. Oltenii au condus cu scorul de 2-0, dar au cedat inexplicabil în fața formației din Grecia.

Mihai Stoica a comentat seara de coșmar a oltenilor și a comparat jocul acestora de la Atena cu eșecul dramatic suferit de Steaua la Middlesbrough.

Mihai Stoica, săgeți către Filipe Coelho

Mihai Stoica a reacționat după seara de coșmar a oltenilor și a criticat deciziile luate de antrenorul Filipe Coelho. De asemenea, el a comparat acest meci cu cel dintre Middlesbrough și Steaua, din semifinalele Cupei UEFA.

„Am trecut prin asta, aşa că… (n.r. – Se aseamănă cu Middlesbrough?) Nu cred că suportă comparaţie un meci care te poate duce în primăvara europeană a unei competiţii intercluburi cu o semifinală de Cupa UEFA.