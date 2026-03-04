Jurnal Antena Sport | Kira e regina - Antena Sport

Harry Maguire, condamnat la închisoare cu suspendare. Pentru ce a fost găsit vinovat starul de la Manchester United

“Aștept banii de șase luni, mi-ai lua mâncarea de pe masă!” Ce datorie are Dan Şucu faţă de un mare rapidist

Video Jurnal Antena Sport | FCSB trece la munca de jos

U Craiova – CFR Cluj 0-0. Vezi şi cât s-a terminat FC Argeş – Gloria Bistriţa

Video Jurnal Antena Sport | Un derby ca pe vremuri

Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”

Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic”

Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă

“Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului

Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea