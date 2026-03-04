"Îl dau imediat!" Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului - Antena Sport

Joyskim Dawa a stat departe de gazon aproape un an, dar încă atrage interesul cluburilor de renume din Europa. Genk a fost primul club interesat de stoper, acum, acesta se află pe lista unei echipe de top din Franţa. Gigi Becali a dat ultimele detalii despre situaţia jucătorului şi i-a fixat suma de transfer.
Olympique Lyonnais ar fi dispusă să îl transfere pe fotbalistul camerunez în vârstă de 29 de ani, acesta având o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro. Întrebat despre interesul francezilor, Gigi Becali nu a confirmat tratativele, dar a lăsat de înţeles că e dispus să-l dea imediat.
”Nu am primit nimic. Nu știu, să facă o ofertă. Îl dau imediat, pe loc, cu trei milioane. Îl dau și cu două”, a declarat Gigi Becali la fanatik.ro.
Presa franceză, detalii despre interesul celor de la Olympique Lyonnais
Presa din Hexagon a dezvăluit că stoperul african este pe lista celor de la Olympique Lyonnais, care este în căutarea de soluții la nivelul compartimentului defensiv.
„Paulo Fonseca va avea nevoie de întăriri în centrul apărării. Chiar dacă Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert sau Noham Kamara își fac treaba foarte bine, Lyon va trebui să se consolideze în vara viitoare.
În acest sens, conducerea lui OL îl are în vizor, printre alții, pe Joyskim Dawa. Fundașul de 1,94m ar putea fi disponibil la un preț derizoriu în următoarea perioadă de mercato”, au scris cei de la foot01.com.
