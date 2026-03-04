Nicolae Grigore a reacţionat după ce echipa lui, aflată pe 16 în Liga 2, a fost la un pas de a elimina Argeşul! - Antena Sport

Antrenorul Gloriei Bistriţa, Nicolae Grigore (42 de ani) a spus, după înfrângerea dramatică a băieţilor săi cu FC Argeş, că performanţa echipei sale, de a ajunge în sferturile de finală ale Cupei României, nu a fost una întâmplătoare.

Gloria Bistriţa a fost la câteva secunde de o calificare uluitoare în semifinalele Cupei României, dar Brobbey a egalat la ultima fază, iar, în prelungiri, FC Argeş s-a impus.

Nicolae Grigore: “Nu e o întâmplare că am ajuns până aici”

“Pe partea emoţională nu a fost uşor de gestionat, pentru că vorbim de nişte băieţi care vin de la Liga 2. Nu am început foarte bine jocul, aşa cum am discutat, dar după pauză am schimbat un pic sistemul, pentru a pune mai multă presiune.

Au fost multe momente în care nu i-am mai lăsat să vină cu mingi lungi în terenul nostru. Am mutat jocul oarecum în terenul lor şi am reuşit să marcăm. Ştiam că sunt periculoşi şi că o să vină cu presiune, în special la fazele fixe. Şi ultimele două jocuri din campionat le-au câştigat în această manieră.

Am încercat să rezistăm, dar avantajul lor a fost că au intrat Bettaieb şi Matos, jucători care pot face diferenţa în orice moment. Nu e o întâmplare că noi am ajuns până aici. Cred că ne-am ridicat la nivelul competiţie. Gloria este o echipă care are potenţial atât individual, cât şi ca grup”, a declarat Nicolae Grigore, potrivit primasport.ro, după FC Argeş – Gloria Bistriţa 3-2.