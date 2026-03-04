Tricolorele l-au impresionat pe selecţionerul Massimo Pedrazzini după victoria cu Moldova - Antena Sport

Şi cu ajutorul fanilor, româncele de la fotbal se visează la Mondial. După victoria cu Moldova, trebuie să vină una şi în Cipru. Cele mai mici fane le-au emoţionat pe jucătoare cu mesajele lor.
Româncele au învins Moldova cu 1-0 pe Arcul de Triumf şi l-au încântat pe selecţionerul Pedrazzini.
“Fetele astea au arătat anumite momente de joc superbe. Ca la băieţi”, a declarat selecţionerul Massimo Pedrazzini.
Drumul spre Mondialul fetelor continuă în Cipru.
“Noi suntem pregătite, mergem în Cipru să câştigăm”, a spus Ioana Bălăceanu.
“Acum ne gândim la Cipru, am văzut, este o echipă destul de tare”, a subliniat Massimo Pedrazzini.
Fetiţele care au intrat pe teren de mână cu jucătoarele au pregătit şi mesaje de susţinere.
Reporter: Ce desenezi?
Fetiţă: România. Că e preferata mea
Toate fetiţele: Hai, România!!!
Eva, fiica şefului dinamovist Nicolescu, a cântat imnul României pe Arcul de Triumf.
“Am avut foarte mari emoţii. Am încercat cumva să le transmit într-un mod pozitiv jucătoarelor”, a declarat Eva Nicolescu.
- Naţionala de fotbal feminin speră şi ea să se califice la Campionatul Mondial, ca şi cea a băieţilor
- Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial
- Federația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționale
- Miodrag Belodedici şi mascota Ronny speră să vadă România la Mondial: “Ne e poftă tuturor de o calificare”
- Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare