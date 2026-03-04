Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tricolorele l-au impresionat pe selecţionerul Massimo Pedrazzini după victoria cu Moldova - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | Tricolorele l-au impresionat pe selecţionerul Massimo Pedrazzini după victoria cu Moldova
Video

Tricolorele l-au impresionat pe selecţionerul Massimo Pedrazzini după victoria cu Moldova

Publicat: 4 martie 2026, 21:03

Comentarii

Şi cu ajutorul fanilor, româncele de la fotbal se visează la Mondial. După victoria cu Moldova, trebuie să vină una şi în Cipru. Cele mai mici fane le-au emoţionat pe jucătoare cu mesajele lor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Româncele au învins Moldova cu 1-0 pe Arcul de Triumf şi l-au încântat pe selecţionerul Pedrazzini.

“Fetele astea au arătat anumite momente de joc superbe. Ca la băieţi”, a declarat selecţionerul Massimo Pedrazzini.

Drumul spre Mondialul fetelor continuă în Cipru.

“Noi suntem pregătite, mergem în Cipru să câştigăm”, a spus Ioana Bălăceanu.

Reclamă
Reclamă

“Acum ne gândim la Cipru, am văzut, este o echipă destul de tare”, a subliniat Massimo Pedrazzini.

Fetiţele care au intrat pe teren de mână cu jucătoarele au pregătit şi mesaje de susţinere.

Reporter: Ce desenezi?

Orașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui CeaușescuOrașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui Ceaușescu
Reclamă

Fetiţă: România. Că e preferata mea

Toate fetiţele: Hai, România!!!

Eva, fiica şefului dinamovist Nicolescu, a cântat imnul României pe Arcul de Triumf.

“Am avut foarte mari emoţii. Am încercat cumva să le transmit într-un mod pozitiv jucătoarelor”, a declarat Eva Nicolescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Observator
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
După anunțul despre singurătate, Simona Halep a făcut o nouă schimbare. Lookul care o face extrem de atrăgătoare
Fanatik.ro
După anunțul despre singurătate, Simona Halep a făcut o nouă schimbare. Lookul care o face extrem de atrăgătoare
22:45
LIVE TEXTU Craiova – CFR Cluj 3-1. Baiaram înscrie! Cât s-a terminat FC Argeş – Gloria Bistriţa
22:42
Amenzi uriaşe pentru Rapid şi Dinamo după incidentele de la derby! Cât trebuie să plătească cele două cluburi
22:33
Primele imagini cu Mihai Rotaru, după accidentul la schi. Prezent la meciul cu CFR Cluj
22:27
Răzvan Lucescu, pe primul loc în Grecia cu PAOK. Luptă nebună pentru titlu
22:04
Ce maşină conduce Kylian Mbappe, după ce a obținut carnetul de șofer
21:57
„O să fiu din nou certat”. Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo, după ce s-a uitat în „curtea” rivalilor
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 3 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 4 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 5 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 6 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe