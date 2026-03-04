Tricolorele l-au impresionat pe selecţionerul Massimo Pedrazzini după victoria cu Moldova - Antena Sport

Şi cu ajutorul fanilor, româncele de la fotbal se visează la Mondial. După victoria cu Moldova, trebuie să vină una şi în Cipru. Cele mai mici fane le-au emoţionat pe jucătoare cu mesajele lor.

Româncele au învins Moldova cu 1-0 pe Arcul de Triumf şi l-au încântat pe selecţionerul Pedrazzini.

“Fetele astea au arătat anumite momente de joc superbe. Ca la băieţi”, a declarat selecţionerul Massimo Pedrazzini.

Drumul spre Mondialul fetelor continuă în Cipru.

“Noi suntem pregătite, mergem în Cipru să câştigăm”, a spus Ioana Bălăceanu.